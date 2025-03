Gracias a Tik Tok dejó de ser barrendero y se dedicó a la música: ahora lo llenan de odio y duras críticas

La historia de Macario Martínez sorprendió y conmovió a muchos, pues gracias a Tik Tok logró hacer que su música llegara a miles y, de este modo, dejar su oficio como barrendero para dedicarse a su carrera artística. Desde aquel momento en que dejó la escoba y el bote de basura, hace más de un mes, la vida del mexicano han sido conciertos, medios de comunicación y estudios de producción.

Pero este inspirador relato, que pareciera sacado de película, ahora se empaña de odio y críticas. Tal parece que gran cantidad de usuarios de redes sociales únicamente estaban felices con la imagen del Macario soñador, y no tanto con que de verdad alcance sus sueños.

El barrendero cantante, la historia de Macario Martínez

Basta con ingresar a sus videos más recientes para darse cuenta que los comentarios pasaron a ser un jardín de buenos deseos a un pantano de envidias y desprecio.

“Qué suerte tienen los sordos”, “nosotros tuvimos la culpa por hacerlo famoso”, “hay apoyo, solo falta talento”, “a este chavo lo apoyaron en su primera canción, ya que les dio ternura que fuera barrendero; realmente su música a la gente no le gusta” o “alguien que le diga que no canta ni compone bien”, son solo algunos de los duros mensajes.

Además, también abundan las comparaciones sarcásticas con Ed Maverick, otro músico mexicano quien hace unos años sufrió oleadas de acoso cibernético. Incluso, existió una tendencia llamada “miércoles de mandar a chingar su madre a Ed Maverick”, en la que coordinadamente, grupos de usuarios insultaban al músico en sus perfiles.

“¿Qué día de la semana quieres? Así como Ed Maverick”, preguntó con saña un usuario de Tik Tok.

Macario Martínez ahora se presenta en varios recintos de México y ya ha colaborado con famosos músicos como la banda Eslabón Armado. (Instagram Macario Martínez/Instagram Macario Martínez)

Por supuesto, otras personas buscan revertir esta tendencia negativa y le dejan al cantante mensajes de apoyo. La gran mayoría de este sector, coincide en que las críticas son un acto de “serruchapisos”, en la jerga costarricense, pues en cuestión de semanas muchos cambiaron las opiniones positivas que tenían del músico azteca.

“Macario, por favor no te rindas, no eres una moda. Tienes talento y un futuro por delante, no le hagas caso a los malos comentarios”, escribió una usuaria en un video de Tik Tok de Martínez.

La historia de Macario Martínez

Macario Martínez conquistó el corazón de miles y miles de personas, quienes le dieron “me gusta” a un sencillo video que publicó en su cuenta de dicha red social. En el clip, se le veía subido al camión de barrenderos y usando su uniforme verde fosforescente, mientras de fondo sonaba Sueña lindo, corazón, la pieza que había grabado para, justamente, cumplir el anhelo de su corazón.

“Yo no más soy un barrendero que quiere que escuches su música”, escribió en el posteo que publicó a finales de enero y que a la postre lo hizo famoso.

Macario tiene una voz melodiosa que entona al ritmo del huapango folk rock, como él mismo llama al género de su canción. Se trata de un tema romántico, interpretado y grabado por él mientras toca su guitarra. Desde su publicación, y gracias al apoyo que consiguió con su video de barrendero, la pieza ya suma más de siete millones de reproducciones en Spotify, todo un logro no solo para un músico, sino para un orgulloso barrendero.

Tiene 23 años y ya es toda una celebridad, no solo en México sino también en otros países. Su popularidad lo ha llevado a ser buscado por revistas importantes de la música, como Billboard y Rolling Stone, para contar su historia.