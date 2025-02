De barrendero a exitoso cantante: La historia de Macario y cómo llegó a Spotify y a ‘Billboard’

Era un sueño que parecía imposible de cumplir, pero se logró. TikTok dio a conocer la historia de un joven de origen humilde, con un trabajo honrado y sumamente necesario como el de barrendero de las calles de México. Él, lo único que quería, era cantarle al mundo.

Macario Martínez conquistó el corazón de miles y miles de personas, quienes le dieron “me gusta” al sencillo video que publicó en su cuenta de dicha red social. En el clip, se le veía subido al camión de barrenderos y usando su uniforme verde fosforescente, mientras de fondo sonaba Sueña lindo, corazón, la pieza que había grabado para, justamente, cumplir el anhelo de su corazón.

“Yo no más soy un barrendero que quiere que escuches su música”, escribió en el posteo que publicó a finales de enero y que a la postre lo hizo famoso.

El barrendero cantante, la historia de Macario Martínez

Macario tiene una voz melodiosa que entona al ritmo del huapango folk rock, como él mismo llama al género de su canción. Se trata de un tema romántico, interpretado y grabado por él mientras toca su guitarra. Desde su publicación, y gracias al apoyo que consiguió con su video de barrendero, la pieza ya suma más de siete millones de reproducciones en Spotify, todo un logro no solo para un músico, sino para un orgulloso barrendero.

Tiene 23 años y ya es toda una celebridad, no solo en México sino también en otros países. Su popularidad lo ha llevado a ser buscado por revistas importantes de la música, como Billboard y Rolling Stone, para contar su historia.

“Uno siempre busca cómo cumplir sus sueños, pero no siempre sabemos cómo hacer para lograrlo. Es muy bonito abrir esta puerta para cambiar la vida de las personas, empezando por la mía, la de mi familia, la de mis compañeros de trabajo”, dijo Macario a Billboard en una reciente entrevista.

En la misma conversación, se confirmó que el barrendero será parte del cartel de artistas del prestigioso festival Tecate Pa’l Norte, que se realizará en abril en Monterrey y donde tocarán grandes artistas como Green Day, Caifanes y Justin Timberlake.

De barrer calles a la gloria musical: así comenzó la historia de Macario

Billboard narró que Macario, cuando era un adolescente, estudió música en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Paralelamente, desarrolló su interés por la fotografía y los videos caseros que grababa con sus amigos.

Antes de la pandemia de la covid-19, el mexicano trabajaba como jardinero, pero dejó el empleo para intentar ingresar a la universidad a estudiar teatro. Sin embargo, fue rechazado.

El 14 de febrero, Macario Martínez dio su primer concierto oficial, fue en un evento gratuito en la Ciudad de México. (Instagram Macario Martínez.)

Con la necesidad de mantenerse y ayudar a su familia, consiguió un trabajo de medio tiempo en el servicio de limpieza de la Ciudad de México. Mientras tanto, seguía escribiendo canciones y grabándolas.

Fue el 27 de enero cuando Macario decidió “tirarse al agua” y publicar el video que lo hizo famoso. En el clip, se escucha de fondo Sueña lindo, corazón, una canción inspirada en una experiencia personal.

“Macario solía terminar sus llamadas telefónicas nocturnas con una persona muy especial para él diciéndole: ‘Sueña lindo’”, narró Billboard. Esa fue su inspiración.

El interés de Macario por la música nació desde pequeño, cuando comenzó a escuchar a los mariachis que llegaban a las fiestas de cumpleaños en su casa. En una entrevista con Rolling Stone, comentó que, cuando los músicos terminaban de tocar, él se acercaba a pedirles que le enseñaran.

Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando se atrevió a crear sus propias canciones, inspirado por amigos que tenían grupos musicales. Su primer sencillo fue Adiós, lanzado en mayo de ese año. Para grabarlo, utilizó un cable de manos libres y su teléfono celular.

Actualmente, el estilo de Macario tiene fuertes influencias de músicas tradicionales, como lo son el jarocho y el huapango, pero en cada composición imprime su propio sello. En su camino artístico, ha publicado varias piezas y hasta un disco titulado Lagunas brillantes de la memoria, inspirado en la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, dirigida por Michel Gondry.

De esta manera, Macario está viviendo el sueño que tanto anheló. Pasó de ser un joven barrendero humilde a tener una gran visibilidad, pero, principalmente, a compartir su música con el mundo. Aunque confesó que antes de subir el video a TikTok temía ser juzgado por su trabajo, el resultado superó totalmente sus expectativas.

“No sé si sea destino, si sea suerte, si sea Dios, no sé qué sea, pero me siento muy feliz de todo el apoyo que he estado recibiendo”, comentó el cantante a Rolling Stone.