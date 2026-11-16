Gorillaz en Costa Rica: mucho más que dibujos animados

Es tan fácil asociar a Gorillaz con un universo ilustrado que ver al proyecto en carne y hueso resulta ligeramente alucinante. Los personajes animados 2-D, Murdoc, Noodle y Russel fueron la puerta de entrada a una propuesta que Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett pusieron en marcha hace más de 25 años. En su debut en Costa Rica, aquellos personajes fueron invitados permanentes de las pantallas gigantes, mientras que, sobre el escenario, el músico británico se acompañó de 11 intérpretes que dieron vida a un repertorio de rap, rock, electrónica y numerosas influencias musicales.

Las animaciones contribuyeron a crear un espectáculo multidisciplinario, con estímulos constantes, en el que cada canción tenía su propio universo. Solo a Mastodon y Gojira les había visto visuales tan buenos en este recinto.

Durante cerca de dos horas, Gorillaz recorrió su evolución musical, desde el debut discográfico homónimo de 2001, al que pertenece 19-2000, hasta su más reciente trabajo, The Mountain, con influencias de la música india y pasajes psicodélicos, perceptibles en temas como Delirium.

Damon Albarn se comunicó principalmente por medio de sus canciones, alternando en el uso del teclado, la guitarra y la melódica. (David Chacón/Parque Viva)

El espectáculo transcurrió prácticamente sin pausas. Albarn habló lo mínimo indispensable, pero nunca perdió de vista a la audiencia. Bajó incontables veces hasta la barricada frontal para dejarse abrazar y hasta firmó artículos del grupo mientras continuaba cantando.

Sobre el escenario, sus músicos dejaron patente su entusiasmo interpretativo respondiendo a las exigencias de una instrumentación poco convencional. Hubo espacio para una melódica, percusión de tabla y un sitar. Esa riqueza instrumental permitió apreciar una de las grandes virtudes de Gorillaz: su capacidad para integrar influencias muy distintas.

Los invitados también tuvieron sus momentos de protagonismo. La cantante Kara Jackson apareció en Orange County, mientras que el rapero Posdnuos conquistó a la audiencia con la juguetona Superfast Jellyfish y luego con la contagiosa Feel Good Inc.

Otra de las artistas ovacionadas fue la mexicana Luisa Almaguer, quien abrió la jornada y convenció con su material propio y su voz de registro grave. Más adelante regresó para participar junto a Gorillaz en Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?).

La conexión con el público fue determinante para sostener un repertorio de 25 canciones, no todas igualmente reconocibles. Sonaron éxitos como la hermosa On Melancholy Hill, DARE y Rhinestone Eyes, pero también una selección considerable de The Mountain. Lejos de provocar una caída en la intensidad, las canciones recientes encontraron su lugar entre los clásicos, siempre con calidad sonora y audiovisual.

Uno de los momentos más singulares llegó durante Clint Eastwood, cuando un asistente, Sebastián Díaz, tuvo el privilegio de rapear con sorprendente fluidez frente a un anfiteatro abarrotado.

El grupo de Gorillaz demostró versatilidad y eficiencia en cada estilo interpretado. Una banda para el recuerdo. (David Chacón/Parque Viva)

Más temprano, Albarn levantó una bandera palestina. El gesto solidario encontró respuesta en el público, pero contrastó con lo que numerosos asistentes denunciaron posteriormente en redes sociales. En varios videos difundidos se observa cómo el personal de seguridad condicionaba el ingreso a quienes llevaban camisetas y banderas palestinas. Según los testimonios, la productora Jogo había ordenado impedir el ingreso de esos símbolos. Tremenda ironía: lucrar con el concierto de una banda abiertamente política, mientras se restringían las manifestaciones del público afín a sus posturas.

Gorillaz es entretenimiento, pero reducirlo a eso sería desconocer buena parte de su identidad. Sus canciones han incorporado sátiras del poder y reflexiones sobre las contradicciones del mundo contemporáneo. Todo ello convive con melodías irresistibles, ritmos bailables y un imaginario visual fascinante. La banda fue formidable, capaz de emocionar, hacer bailar e incluso incomodar. Gran concierto.

El concierto