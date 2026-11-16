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Gorillaz en Costa Rica: mucho más que dibujos animados

El grupo de Damon Albarn ofreció un show donde los visuales y la música no se soltaron, ofreciendo una experiencia casi inmersiva

Gorillaz en Costa Rica
Gorillaz en Costa Rica La Nación y captura de video
Arturo Pardo V.