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Gorillaz hizo historia en Costa Rica entre clásicos, abrazos y señales de rebeldía

Gorillaz agotó las entradas en su debut en Costa Rica, con un Damon Albarn que derrochó carisma y se mezcló entre el público

Gorillaz
En su primer concierto en Costa Rica, Gorillaz hizo un amplio repaso por su historia musical. David Chacón/Parque Viva

Fátima Jiménez y Priscilla Mata