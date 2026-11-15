Gorillaz hizo historia en Costa Rica entre clásicos, abrazos y señales de rebeldía

A las 7:44 p. m., la espera terminó. Gorillaz se encontró por primera vez con su público costarricense y convirtió el Parque Viva en un punto de reunión para quienes habían aguardado años por escuchar las canciones de la agrupación británica frente a frente con sus creadores.

El cantante Damon Albarn apareció este sábado 14 de noviembre en suelo tico con una vestimenta que remitía al Che Guevara y un pin con su imagen en el lado derecho de la camisa. Saludó al público y comenzó la introducción de The Mountain, la pieza que da nombre al noveno álbum de Gorillaz y que abrió un recorrido de 24 canciones entre novedades, melancolía y clásicos.

Entre los asistentes también se hacía visible la consigna “Palestina libre”. La solidaridad con el pueblo palestino encontraba allí un espacio junto a la música, en sintonía con posiciones que Albarn ha expresado fuera de Costa Rica. En Glastonbury, en 2024, el músico preguntó al público si apoyaba a Palestina y si consideraba injusta la guerra; la respuesta fue una ovación. En nuestro país, el artista ondeó una bandera de ese país sobre el escenario.

Gorillaz fascinó a su público costarricense con una puesta en escena donde hubo emociones y mucha potencia. (David Chacón/Parque Viva)

Esta noche estaba el encuentro. La distancia entre el escenario y las primeras filas pronto le quedó pequeña al cantante: conforme avanzó el concierto, se acercó y se mezcló con los seguidores, repartió abrazos, saludos y autógrafos sin dejar de cantar. La primera visita a nuestro país de una banda conocida por sus personajes animados tuvo, en esos momentos, una cercanía muy humana.

Una montaña nueva y canciones largamente esperadas

The Mountain y The Happy Dictator abrieron la presentación con el material de la etapa más reciente del proyecto. Después llegaron Tranz, Last Living Souls y Tomorrow Comes Today: el repertorio empezó a tender puentes entre el presente y el pasado de Gorillaz.

En el centro del escenario destacaba una estrella de siete puntas. Abajo, los coros encontraban respuesta entre saltos y gritos. Albarn alternaba el micrófono con un megáfono, que transformaba su voz en ese sonido áspero y filtrado.

19-2000 precedió a uno de los momentos más emocionantes de la noche: Rhinestone Eyes. El Parque Viva se unió en una sola voz, mientras los saltos y los aplausos acompañaban una de las canciones más reconocibles del repertorio.

Los personajes animados de Gorillaz no podían faltar en el primer e histórico concierto de la agrupación en Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)

Después de White Light, el recorrido enlazó El Mañana y On Melancholy Hill. Frente al impulso de las piezas anteriores, ambas ofrecían otro rostro de la agrupación: el de las melodías que permiten cantar la tristeza sin abandonar el encuentro colectivo.

Del duelo a la pista de baile

El concierto continuó con Orange County, O Green World y Latin Simone, antes de pasar por Casablanca y Delirium. La secuencia mantuvo el diálogo entre el nuevo material y las distintas épocas de una agrupación que ha hecho de la mezcla su identidad.

Gorillaz nació en 1998 de la colaboración entre Albarn, vocalista de Blur, y Jamie Hewlett, cocreador del cómic Tank Girl. Sus cuatro integrantes ficticios —2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs— dieron forma a una banda cuya historia también se cuenta mediante ilustraciones, animaciones y videoclips.

En The Mountain, esa búsqueda está atravesada por pérdidas personales. Albarn y Hewlett vivieron las muertes de sus respectivos padres con apenas 10 días de diferencia. Sus experiencias en India y el acercamiento a ideas sobre la muerte, la reencarnación y la continuidad de la vida contribuyeron a dar forma al disco.

Ese trasfondo daba otra dimensión a las canciones nuevas dentro de una noche de celebración. El mismo espectáculo que reunía saltos, abrazos y coros también estaba sostenido por un álbum nacido de preguntas sobre la ausencia y la mortalidad.

El cantante Damon Albarn, líder de Gorillaz, fue cercano con el público de Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)

Andromeda, She’s My Collar y Stylo llevaron el recorrido hacia otro de los territorios de Gorillaz: canciones en las que el ritmo y la nostalgia pueden convivir sin estorbarse. Después aparecieron Superfast Jellyfish y Kids With Guns, antes de que The Sad God devolviera el repertorio al universo del disco más reciente.

Tres clásicos para cerrar el primer encuentro

El tramo final quedó en manos de DARE, Feel Good Inc. y Clint Eastwood. Gorillaz reservó para la despedida tres títulos capaces de resumir buena parte de su alcance popular.

Clint Eastwood ocupó el último lugar del repertorio. La elección cerraba el círculo de una presentación que había comenzado con The Mountain: del presente de la banda a una de las canciones que abrieron su historia ante el mundo.

Gorillaz llegó por primera vez a Costa Rica gracias a su gira internacional 'The Mountain Tour 2026'. (David Chacón/Parque Viva)

El carácter histórico de la noche no dependía únicamente de los clásicos. Estaba en que esa música sonaba por primera vez en Costa Rica con Gorillaz sobre el escenario, ante un Parque Viva abarrotado.

Y estaba también en los detalles del encuentro: Albarn acercándose a sus seguidores, las manos extendidas para recibir un saludo, los autógrafos entre canciones y aquel coro multitudinario durante Rhinestone Eyes. Una banda que inventó cuatro personajes para presentarse al mundo terminó haciendo de su debut costarricense algo tangible: voces, abrazos y canciones compartidas.