Gorillaz en Costa Rica: horarios oficiales, objetos prohibidos y cómo llegar a Parque Viva

La espera para ver a la banda británica Gorillaz en concierto en Costa Rica terminó. Con un histórico show en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, este sábado 14 de noviembre la agrupación presentará su primer espectáculo en suelo tico.

El proyecto, liderado por el músico Damon Albarn e ilustrado por el dibujante Jamie Hewlett, aterrizará en suelo costarricense como parte de su gira internacional The Mountain Tour 2026, recorrido con el que presentan su disco homónimo estrenado este año, además de repasar los clásicos que consolidaron a los personajes ficticios Murdoc, Noodle, 2D y Russel desde 1998.

La productora Jogo, encargada de la organización del evento, dio a conocer la agenda oficial de actividades para que los asistentes planifiquen su llegada con tiempo y disfruten de la experiencia completa.

El músico británico Damon Albarnz es el genio detrás de Gorillaz, junto al dibujante Jamie Hewlett. (AFP)

Horarios y artista invitada

La jornada musical comenzará desde horas de la tarde con una fiesta previa en los salones del recinto, cuyas puertas abrirán a las 2:30 p. m. Por su parte, a las 4 p. m., un DJ set calentará el ambiente.

En cuanto al escenario principal, la programación oficial se desarrollará de la siguiente manera:

4:00 p. m.: DJ set .

. 6:15 p. m.: Presentación de la artista invitada Luisa Almaguer.

7:30 p. m.: Inicio del concierto de Gorillaz.

Hay tiempo para ingresar a Parque Viva hasta las 9 p. m.

Detalles para tomar en cuenta

La organización enfatizó que es indispensable presentar la cédula de identidad física o el pasaporte vigente para ingresar al espectáculo, ya que no se aceptarán documentos en fotocopia ni en formato digital.

Asimismo, se recomienda llevar la entrada descargada con antelación en el teléfono celular, asegurarse de contar con suficiente batería y colocar el brillo de la pantalla al máximo para agilizar la lectura en los accesos.

Como es habitual en este tipo de espectáculos masivos, la producción aplicará controles de seguridad. Entre los artículos cuyo ingreso está prohibido destacan:

Armas de fuego y sustancias ilícitas.

Cigarros, vaporizadores y encendedores.

Coolers , sillas, termos, sombrillas y paraguas.

, sillas, termos, sombrillas y paraguas. Mochilas grandes (únicamente se permiten bolsos que no excedan los 10x15x30 centímetros).

Cámaras fotográficas y palos para autofotos ( selfie sticks ).

). Mascotas.

Pancartas con mensajes políticos, religiosos, de violencia, homofobia, xenofobia o racismo.

¿Cómo llegar a Parque Viva?

Quienes viajen en vehículo propio o transporte privado pueden trasladarse por la ruta 27 o desde los sectores de Alajuela y Belén. Se aconseja utilizar la aplicación Waze ingresando “Parque Viva” como destino para elegir la mejor ruta hacia los accesos habilitados. En el recinto hay servicio de estacionamiento que puede cancelarse con tarjeta o mediante el dispositivo Compass.

Para quienes opten por el transporte público, pueden abordar los autobuses de la empresa TUASA en San José (terminal ubicada al costado norte de la iglesia de la Merced) con rumbo a Alajuela, y posteriormente tomar la unidad hacia Rincón Herrera, que realiza parada frente al recinto.