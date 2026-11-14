Bajista de Gorillaz estuvo en el centro de San José haciendo algo muy particular

Seye Adelekan, bajista de Gorillaz, recorrió el centro de San José antes del esperado concierto de la agrupación británica en Costa Rica. (Gorillaz/Tomada de redes )

La antesala al esperado espectáculo de Gorillaz en suelo costarricense dejó una curiosa anécdota urbana protagonizada por uno de sus integrantes. Este viernes 13 de noviembre, el bajista de la banda británica, Seye Adelekan, decidió explorar las calles del centro de San José para conocer de cerca el ambiente local antes de subir al escenario.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el artista documentó su caminata por la ciudad y relató un inesperado momento de nostalgia musical.

Según explicó, el sonido ambiental de la capital lo sorprendió con el tema Lo que pasó, pasó, del puertorriqueño Daddy Yankee, melodía que de inmediato lo trasladó a su juventud en Ecuador.

Al escuchar 'Lo que pasó, pasó', de Daddy Yankee, en las calles josefinas, Seye Adelekan recordó su adolescencia en Ecuador y bromeó sobre sus habilidades para bailar reguetón. (Seye Adelekan/Tomada de redes sociales)

El intérprete evocó con simpatía sus años de adolescencia en el país sudamericano, específicamente cuando tenía 17 años y frecuentaba centros nocturnos intentando seguir el paso del género urbano.

En su relato, Adelekan bromeó sobre su desempeño en la pista de baile durante aquella época, admitiendo entre risas que distaba mucho de ser un joven con estilo o soltura para el reguetón.

Más allá de su paseo turístico por la capital, el músico se prepara junto al resto de la agrupación liderada por Damon Albarn para su cita con el público tico.

El concierto de Gorillaz será este sábado 14 de noviembre en las instalaciones de Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, recinto que lucirá un lleno total tras haberse agotado la totalidad de los boletos.