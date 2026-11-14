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Viva

Bajista de Gorillaz estuvo en el centro de San José haciendo algo muy particular

A horas de su presentación el músico dio un recorrido que le trajo recuerdos

Gorillaz
Seye Adelekan, bajista de Gorillaz, recorrió el centro de San José antes del esperado concierto de la agrupación británica en Costa Rica. Gorillaz
Fátima Jiménez