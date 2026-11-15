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Palestina, el Che Guevara y la paz: el contexto detrás de los símbolos de Gorillaz en Costa Rica

La bandera que Damon Albarn ondeó en Parque Viva tiene antecedentes, aquí se los explicamos

Gorillaz en Costa Rica
Damon Albarn ondeó una bandera palestina que recibió desde el público durante el debut de Gorillaz en Costa Rica, el 14 de noviembre de 2026 en Parque Viva. La Nación y captura de video
Fátima Jiménez