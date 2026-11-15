Palestina, el Che Guevara y la paz: el contexto detrás de los símbolos de Gorillaz en Costa Rica

Una bandera que llegó desde el público y un pequeño pin en la camisa de Damon Albarn dejaron una historia que contar más allá de la música en el debut de Gorillaz en Costa Rica. Durante el concierto del 14 de noviembre de 2026 en Parque Viva, el cantante ondeó una bandera palestina y llevó una imagen de Ernesto Che Guevara: dos símbolos con historias distintas que coincidieron sobre el escenario.

La bandera no fue un gesto aislado. Antes de recibirla desde el público en Costa Rica, Albarn ya había expresado su solidaridad con Palestina en Glastonbury y participado en un concierto para recaudar ayuda para Gaza.

Una causa que ya había llevado al escenario

El 28 de junio de 2024, durante una aparición con Bombay Bicycle Club en Glastonbury, Albarn aprovechó el encuentro con el público para hablar de Palestina. “¿Están a favor de Palestina? ¿Consideran que esta es una guerra injusta?”, preguntó, según el registro difundido por The Independent, en traducción del inglés.

Un año después, el tema volvió a aparecer en una entrevista con The Times, recogida por NME el 14 de julio de 2025. El músico expresó preocupación por la erosión de la identidad palestina y planteó la posibilidad de llevar a Palestina Africa Express, su proyecto de colaboración musical internacional.

“No se trata de política, sino de cultura. Y por eso también querría ir a Israel y reunir a la gente”, dijo en esa entrevista, en traducción del inglés. Su propuesta ponía el acento en la preservación cultural y contemplaba trabajar tanto con músicos palestinos como israelíes.

En esa misma conversación, Albarn criticó la actuación de Bob Vylan en Glastonbury de 2025, durante la cual se coreó una consigna que pedía la muerte de miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. El músico describió aquella presentación como un desacierto.

El cantante llevó un pin de Ernesto 'Che' Guevara en su camisa. (La Nación y captura de video/La Nación )

De Glastonbury a un concierto por Gaza

El respaldo también se tradujo en una iniciativa de ayuda humanitaria. El 17 de setiembre de 2025, Albarn participó en Together for Palestine, un concierto benéfico celebrado en el OVO Arena Wembley de Londres. La actividad recaudó fondos para Choose Love, organización que trabajaba con entidades asociadas en Gaza para proporcionar alimentos, suministros médicos y otras ayudas.

En aquella presentación, Albarn acompañó en los teclados un popurrí de canciones tradicionales palestinas junto con la London Arab Orchestra y el Juzour Dance Collective.

Gorillaz también formó parte del encuentro: presentó Damascus junto con Yasiin Bey y el cantante sirio Omar Souleyman. La canción se dio a conocer entonces como un adelanto de The Mountain.

La bandera que Albarn ondeó en Parque Viva se suma a esa secuencia de declaraciones y actuaciones. Su respaldo público a Palestina ya había pasado de las intervenciones ante una audiencia a la participación en un espectáculo de ayuda humanitaria.

El Che en la camisa: un símbolo con varias lecturas

La otra referencia política estuvo en la ropa del músico: un pin de Ernesto Che Guevara en el lado derecho de su camisa.

El rostro del Che tiene una larga historia fuera de los escenarios. Su retrato más conocido, fotografiado por Alberto Korda y reinterpretado por Jim Fitzpatrick, se convirtió en una imagen de amplia circulación vinculada con la revolución y la rebeldía. Su reproducción en camisetas, afiches y otros productos también lo incorporó a la moda y al consumo.

La causa también apareció entre el público

Las referencias a Palestina no estuvieron únicamente en el escenario. Entre los asistentes también hubo camisetas que combinaban la bandera palestina con imágenes o logotipos de Gorillaz.

Esas prendas reunían la identidad visual de la agrupación y los símbolos de la causa palestina.

En Parque Viva, una de esas expresiones del público llegó hasta el escenario: la bandera que Albarn recibió y ondeó ante los asistentes. El gesto tuvo un contexto reconocible en su trayectoria reciente, marcada por declaraciones de solidaridad con Palestina y por su participación en un concierto de ayuda para Gaza.