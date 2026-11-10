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Nuevo bombardeo en Gaza y lluvias intensas dejan muertos y campamentos de refugiados bajo el agua

Ataques de Israel e inundaciones repentinas golpearon la Franja de Gaza. Este es el balance de víctimas y el impacto en los campamentos de refugiados.

Familiares sostienen los cuerpos amortajados de niños que murieron tras el derrumbe de un terraplén de arena en un campamento para palestinos desplazados en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 9 de noviembre de 2026.
Familiares sostienen los cuerpos amortajados de niños que murieron tras el derrumbe de un terraplén de arena en un campamento para palestinos desplazados en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 9 de noviembre de 2026. EYAD BABA
AFP