Nuevo bombardeo en Gaza y lluvias intensas dejan muertos y campamentos de refugiados bajo el agua

Gaza, Territorios Palestinos. Bombardeos y disparos israelíes causaron la muerte de siete personas, entre ellas un adolescente de 13 años, el martes en la Franja de Gaza, según anunciaron los servicios de rescate del territorio palestino devastado por la guerra.

Por su lado, el ejército israelí afirmó haber apuntado contra objetivos “militares”.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de una guerra desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

La Defensa Civil, organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de una “incursión israelí” que mató a dos personas, entre ellas un adolescente de 13 años, en el barrio de Zeitoun, al sureste de la ciudad de Gaza (norte).

El servicio de rescate de Gaza informó el 8 de noviembre que cinco personas murieron —tres niños y dos mujeres— en un incidente relacionado con las fuertes lluvias que comenzaron el día anterior. (EYAD BABA/AFP)

Según la misma fuente, otras tres personas murieron en un “bombardeo israelí” que tuvo como objetivo “una herrería” en el barrio de Al-Sabra, en el sur de la ciudad.

También en la ciudad de Gaza, una sexta persona murió en un “bombardeo israelí” que alcanzó una tienda que albergaba a desplazados en el barrio de Al-Daraj.

En el sur, un séptimo palestino fue “abatido por disparos del ejército de ocupación” israelí cerca de Jan Yunis, precisó la Defensa Civil a la AFP.

Los principales hospitales de las zonas afectadas, que recibieron los cuerpos de las víctimas, confirmaron esta información.

Consultado por la AFP, el ejército israelí afirmó haber “atacado a agentes militares en varias zonas”, sin aportar más detalles por el momento.

Más de 1.590 palestinos han muerto desde la entrada en vigor del alto al fuego en la franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Al mismo tiempo, el ejército israelí lamentó la pérdida de siete soldados, así como de un civil.

Graves inundaciones en Gaza

Servicios de rescate de Gaza informaron el domingo de cinco víctimas mortales, tres menores y dos mujeres, tras la caída de un talud de arena como resultado de fuertes lluvias que iniciaron la víspera.

La guerra en Gaza después del ataque de Hamás contra Israel devastó el pequeño territorio y dejó a la mayor parte de la población desplazada en tiendas de campaña u otros refugios improvisados.

La gran mayoría de la infraestructura pública y privada de Gaza yace en escombros tras bombardeo israelí desde 2023. (BASHAR TALEB/AFP)

“Un talud de arena se derrumbó sobre las tiendas que albergaban a desplazados en un centro de acogida al sur de Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza”, dijo Mahmud Bassal, vocero de la defensa civil de Gaza.

“Los equipos de rescate continúan en la búsqueda de personas desaparecidas”, agregó.

Un video en redes sociales mostraba decenas de hombres en la escena, algunos trataban de levantar una gran losa de piedra mientras otros cavaban por debajo con palas.

La defensa civil advirtió a los desplazados de “no instalar tiendas de campaña ni permanecer cerca de acumulaciones de arena y montículos elevados de tierra, especialmente en períodos de lluvia, ya que representan una amenaza real para sus vidas”.

En un comunicado, la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamás afirmó que unas “70.000 tiendas de campaña que albergan a decenas de miles de desplazados se inundaron en el primer día” de lluvias.