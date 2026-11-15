Fanático rapeó con Gorillaz y protagonizó un cierre inolvidable en su concierto en Costa Rica (video)

El primer concierto de Gorillaz en Costa Rica dejó una escena que Sebastián Díaz difícilmente olvidará: compartir escenario con la agrupación británica y rapear Clint Eastwood junto a Damon Albarn. Para el público, fue un cierre inesperado; para el fanático costarricense, la oportunidad de pasar de espectador a protagonista.

El encuentro comenzó cuando Albarn invitó a Díaz a subir al escenario para interpretar la sección de rap de la canción. Antes de comenzar, el músico bromeó con que, si algo salía mal, la culpa sería de “Sebas”. Entre el humor y cierta reserva inicial, su comentario añadió expectativa al momento.

El costarricense respondió al reto con una actuación que sorprendió a la banda y al público. Al terminar, Díaz y Albarn se fundieron en un abrazo que puso el broche final a uno de los episodios más emotivos de la noche.

Joven costarricense rapeó junto a Gorillaz en el escenario de Parque Viva

Un recuerdo dentro y fuera del escenario

La emoción se extendió a las redes sociales. Tras el concierto, Albarn compartió el video del joven rapeando y escribió: “¡Gorillaz dio inicio anoche a la gira latinoamericana de The Mountain con un concierto a casa llena en Costa Rica!”.

Por su parte, Díaz también compartió lo vivido. Incluso eligió como fotografía de perfil la imagen de su abrazo con Albarn, un recuerdo del momento en que dejó de observar el concierto desde el público para formar parte de él.

La participación del joven también reflejó la cercanía que distinguió el encuentro de Gorillaz con sus seguidores costarricenses. Además de la importancia de su primera visita al país, la presentación dejó espacio para una interacción que convirtió a uno de sus fanáticos en protagonista del cierre.

Así concluyó un concierto esperado con entusiasmo por el público tico, con una escena que dio un significado especial a la despedida.

Tras su paso por Costa Rica, el recorrido de Gorillaz continuará durante noviembre y diciembre por Colombia, México, Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil.

Después de sus compromisos en Latinoamérica, la agenda prevista llevará a la agrupación a India en enero de 2027, donde concluirá esta etapa de la gira.