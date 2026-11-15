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Viva

Fanático rapeó con Gorillaz y protagonizó un cierre inolvidable en su concierto en Costa Rica (video)

Tras el espectáculo, el vocalista Damon Albarn compartió la participación del joven y celebró el inicio de la gira en Latinoamérica

Gorillaz
El fanático Sebastián Díaz interpretó la sección de rap de 'Clint Eastwood' durante el primer concierto de Gorillaz en Costa Rica. Captura de video

Fátima Jiménez y Kevin Delgado