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Viva

Gorillaz en Costa Rica: las imágenes de un concierto inolvidable

La banda británica debutó ante un Parque Viva lleno y una multitud que dominó cada coro

Gorillaz
Con ‘Andromeda’, ‘She’s My Collar’ y ‘Stylo’, el concierto de Gorillaz en Costa Rica encontró otra forma de sostener la emoción: dejar que el ritmo condujera el encuentro. David Chacón/Parque Viva
Fátima Jiménez