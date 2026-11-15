Gorillaz en Costa Rica: las imágenes de un concierto inolvidable

Hay canciones que se conocen de memoria, pero cambian cuando por fin se escuchan frente a quienes las crearon. Así se vivió el estreno de Gorillaz en Costa Rica: con un Parque Viva lleno y una audiencia que encontró dónde soltar años de expectativa.

Durante 24 temas, Damon Albarn y compañía pusieron a conversar las novedades de The Mountain con ese repertorio que ha acompañado audífonos, fiestas y momentos personales de distintas generaciones.

Las fotografías cuentan lo que ocurrió alrededor de la música: la emoción de tener a Albarn al alcance de un saludo, la multitud entregada a un mismo estribillo y los símbolos políticos que también tuvieron lugar en la presentación.

Hubo baile, melancolía y complicidad en una noche que pasó de la escala multitudinaria al encuentro personal. El grupo de identidad animada dejó en su primera visita una colección de escenas profundamente humanas.

Gorillaz presentó en Costa Rica su espectáculo 'The Mountain Tour' este 14 de noviembre en Parque Viva. (David Chacón)

Costa Rica dejó de ser una fecha pendiente para Gorillaz. El debut reunió en Parque Viva a una audiencia que agotó las entradas antes del encuentro. (Kevin Delgado/La Nación)

El presente marcó el punto de partida: 'The Mountain' abrió la noche antes de que el repertorio comenzara a recorrer la memoria musical del público en el concierto de Gorillaz en Costa Rica. (Kevin Delgado/La Nación)

Bastó que llegara 'Rhinestone Eyes' al concierto de Gorillaz en Costa Rica para que el protagonismo se repartiera: el cantante llevó la melodía y la multitud respondió con un coro entre saltos y aplausos. (Kevin Delgado/La Nación)

El megáfono también tuvo su turno: en manos de Damon Albarn, la voz adquirió una textura áspera que contrastaba con otros pasajes de la presentación. (Kevin Delgado/La Nación)