Gorillaz en Costa Rica: las imágenes de un concierto inolvidable

Hay canciones que se conocen de memoria, pero cambian cuando por fin se escuchan frente a quienes las crearon. Así se vivió el estreno de Gorillaz en Costa Rica: con un Parque Viva lleno y una audiencia que encontró dónde soltar años de expectativa.
Durante 24 temas, Damon Albarn y compañía pusieron a conversar las novedades de The Mountain con ese repertorio que ha acompañado audífonos, fiestas y momentos personales de distintas generaciones.
Las fotografías cuentan lo que ocurrió alrededor de la música: la emoción de tener a Albarn al alcance de un saludo, la multitud entregada a un mismo estribillo y los símbolos políticos que también tuvieron lugar en la presentación.
Hubo baile, melancolía y complicidad en una noche que pasó de la escala multitudinaria al encuentro personal. El grupo de identidad animada dejó en su primera visita una colección de escenas profundamente humanas.