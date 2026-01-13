Golden Globes 2026: ‘Golden’, de ‘KPop Demon Hunters’, gana el premio a Mejor canción original

La edición 83 de los Golden Globes premió a “Golden”, tema de KPop Demon Hunters, como la Mejor canción original del año.

La edición 83 de los Golden Globes 2026 reconoció a la canción Golden, compuesta para la película animada KPop Demon Hunters, como Mejor canción original. El galardón reafirmó la relación histórica de estos premios con la música como elemento central del cine, al igual que ocurre con los Oscar.

El anuncio se realizó durante la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills. La ceremonia destacó el valor artístico y narrativo del filme, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, con el respaldo de Netflix, plataforma donde la producción continúa disponible.

Los votantes de los premios de cine y televisión distinguieron el trabajo musical de Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE) y Mark Sonnenblick, responsables de la composición de la canción ganadora.

Tras conocerse el resultado, los galardonados subieron al escenario junto con las cantantes surcoreanas que dieron voz a los personajes animados y que luego se consolidaron como una banda real bajo el nombre HUNTRIX, integrada por Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna. Su aparición reflejó el impacto internacional de la cinta animada más popular de Netflix durante 2025.

Durante la premiación, EJAE manifestó de forma indirecta que en sus inicios recibió comentarios negativos sobre su voz cuando aspiraba a convertirse en estrella del k-pop. Indicó que el reconocimiento simbolizó un logro personal como cantante y compositora, además de una oportunidad para inspirar a niñas por medio de la música.

KPop Demon Hunters narra la historia de un trío femenino que combina su vida como superestrellas del pop coreano con un rol secreto como cazadoras de demonios. La producción pertenece a Sony Pictures Animation y Netflix.

Canciones nominadas a Mejor canción original en película

Los Golden Globes 2026 incluyeron en esta categoría producciones originales para streaming y estrenos en salas, con énfasis en la experiencia cinematográfica. Las nominadas fueron:

Dream As One , de Avatar: Fire and Ash

, de Golden , de KPop Demon Hunters

, de I Lied to You , de Sinners

, de No Place Like Home , de Wicked: For Good

, de The Girl in the Bubble , de Wicked: For Good

, de Train Dreams, de Train Dreams

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.