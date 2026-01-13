Viva

Golden Globes 2026: ‘Golden’, de ‘KPop Demon Hunters’, gana el premio a Mejor canción original

La canción central de KPop Demon Hunters se impuso en la categoría musical de los Golden Globes 2026 durante la gala en Beverly Hills

Por El Comercio / Perú / GDA
La versión Sing-Along de KPop Demon Hunters llegará a cines de América Latina y otros países del 31 de octubre al 2 de noviembre.
La edición 83 de los Golden Globes premió a “Golden”, tema de KPop Demon Hunters, como la Mejor canción original del año. (Netflix/Netflix)







