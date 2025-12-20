Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente en una íntima ceremonia

Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente, quien era su entrenador personal, y padre de su tercer hijo.

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen se casó con Joaquim Valente, instructor de jiu-jitsu, en una ceremonia íntima. Según divulgó Page Six, la pareja habría intercambiado anillos en noviembre pasado rodeados de sus familiares y amigos cercanos.

Bündchen y Valente llevan juntos desde 2022 e hicieron pública su relación al año siguiente; en febrero pasado, dieron la bienvenida a su primer hijo.

Anteriormente, la musa estuvo casada con Tom Brady, leyenda de la NFL, con quien tiene dos hijos: Vivian Lake (12 años) y Benjamin Rein (15 años). Estuvieron juntos desde 2006, se casaron en 2009 y se divorciaron en 2022.

La fuente de la publicación estadounidense destacó que Valente “está encantada de que finalmente se hayan casado después de tener un hijo juntos”.

Esta semana, Bündchen, residente en Estados Unidos, viajó a Brasil, concretamente a São Paulo, donde posó para fotos en una cena de gala repleta de celebridades, entre ellas las actrices Marina Ruy Barbosa y Taís Araújo.

La famosa modelo y el instructor de jiu-jitsu, nacido en Río de Janeiro, se conocieron en Florida. Él es dueño de un gimnasio, al que Gisele y su hijo Benjamín asisten desde 2021. Madre e hijo tomaron clases con Valente durante ese tiempo. Sin embargo, ella aclaró que no hubo solapamiento entre sus relaciones románticas, negando los rumores de infidelidad en una entrevista con The New York Times.

También en noviembre pasado, el periódico británico Daily Mail reveló que la supermodelo brasileña de 45 años invirtió $14,5 millones para comprar un nuevo hogar con Valente.

La propiedad se encuentra en el sofisticado barrio de Surfside en Miami, junto a otra residencia de la modelo. La espaciosa propiedad cuenta con jardines repletos de palmeras, una amplia piscina y un muelle privado que se extiende hasta la Bahía Vizcaína.