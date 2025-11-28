Viva

Supermodelo latinoamericana compró lujosa mansión de $14,5 millones en Miami

La supermodelo brasileña sumó una nueva propiedad en Surfside, cerca de su anterior casa

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Gisele Bundchen
Gisele Bündchen invirtió $14,5 millones en una nueva mansión en Miami para convivir con Joaquim Valente (ANGELA WEISS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGisele Bündchen
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.