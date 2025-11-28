Supermodelo latinoamericana compró lujosa mansión de $14,5 millones en Miami

Gisele Bündchen adquirió una nueva propiedad en Surfside, Miami, por un valor de $14,5 millones según reveló el diario británico Daily Mail.

La modelo brasileña, de 45 años, compró esta residencia como un nuevo hogar junto a su pareja, Joaquim Valente, con quien mantiene una relación desde noviembre de 2022.

La vivienda está situada junto a otra de las propiedades de Bündchen en esa misma zona de Florida y destaca por su estilo sofisticado y diseño espacioso. Cuenta con jardines con palmeras, una amplia piscina, un spa privado y un muelle exclusivo con acceso a la Bahía de Biscayne.

En su interior, la mansión posee seis habitaciones, seis baños y electrodomésticos modernos. Con esta, la modelo suma su cuarta propiedad en el estado de Florida.

Durante las últimas semanas, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente ha sido visto en repetidas ocasiones en la nueva residencia. Ambos hicieron pública su relación en 2023 y, en febrero pasado, dieron la bienvenida a su primer hijo en común.

En el exclusivo vecindario también residen otras figuras destacadas, como Ivanka Trump, hija del expresidente estadounidense Donald Trump. Según el medio inglés, ella habría sido vista en compañía de Bündchen y también entrena jiu-jitsu en la misma academia que Valente.

Antes de su actual relación, Gisele Bündchen estuvo casada con el exjugador de la NFL Tom Brady, con quien contrajo matrimonio en 2009, luego de iniciar su relación en 2006. Se divorciaron en 2022. La pareja tuvo dos hijos: Vivian Lake, de 11 años, y Benjamin Rein, de 15 años.

