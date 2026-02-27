Gira ‘Desampa Fest Conecta 2026′ visitará distritos con conciertos y eventos gratuitos

Desamparados se prepara para el Desampa Fest Conecta 2026, un evento que planea unir a todos los distritos del cantón josefino.

La gira Desampa Fest Conecta – Gira Distrital 2026 recorrerá varios distritos del cantón de Desamparados durante este 2026. Esta iniciativa, impulsada por el éxito de la edición anterior, donde el público disfrutó de artistas como Gonín y Los Ajenos, busca promover la cultura, el talento local, la reactivación económica y la convivencia familiar mediante actividades gratuitas.

Anteriormente, la Villa Olímpica de Desamparados fue el epicentro de actividades, pero ahora también estarán en más plazas de deportes.

“Esta es una innovación que estamos implementando con el Desampa Fest. El año pasado empezamos en diciembre, pero debido al éxito y a la buena aceptación que tuvo, nos pidieron llevar actividades y visitar los distritos directamente”, afirmó Nayi Miranda, la productora de la actividad y vecina del cantón.

La organización ha calendarizado cuatro grandes momentos a lo largo del año, con actividades culturales, musicales y recreativas en fechas específicas. Además, en toda la gira, habrá juegos mecánicos y circo.

La gira Desampa Fest Conecta 2026 se divide en cuatro grandes momentos a lo largo del año 2026, iniciando en marzo en San Juan de Dios y culminando en diciembre con la segunda edición del Desampa Fest. (Cortesía/Cortesía)

Calendario de actividades:

Marzo: San Juan de Dios celebrará 185 años

La gira se efectuará del 13 al 22 de marzo en San Juan de Dios de Desamparados. Esta edición incluirá la conmemoración del 185.º aniversario de la fundación del distrito.

Miranda detalló la programación: “Tendremos juegos mecánicos, zona gastronómica, circo y shows infantiles. Además, celebraremos el 185.º aniversario de la fundación del distrito con una agenda de conciertos”.

Esta fecha tendrá un enfoque especial en identidad, historia y orgullo distrital. También tendrá grandes conciertos en la Plaza de Deportes de San Juan de Dios:

Sábado 14 de marzo, 4 p. m.: Ramzi

Domingo 15 de marzo, 4 p. m.: Son de Tiquizia

Sábado 21 de marzo, 4 p. m.: Kavvo

Domingo 22 de marzo, 4 p. m.: La Kuarta

Mayo: La Fila del Rosario

La segunda parada será del 8 al 17 de mayo en La Fila del Rosario de Desamparados. “Ahí volvemos con tradiciones, la misma dinámica: actividades culturales, musicales y recreativas enfocadas en las tradiciones para el disfrute de las zonas del sur”, indicó Miranda. La productora agregó que la gira fortalecerá el vínculo entre comunidades y generará movimiento económico local.

Setiembre: Celebración de la Independencia

Del 11 al 15 de setiembre, la actividad tendrá un enfoque patrio y se llevará a cabo en la Villa Olímpica de Desamparados. La organización adelantó que el contenido girará en torno a tradiciones, música y símbolos nacionales.

Diciembre: Segunda edición del Desampa Fest

La gira culminará del 18 al 20 de diciembre con la segunda edición de este exitoso festival.

“Para este evento, estamos actualmente en negociaciones con dos artistas internacionales de gran talla. Retomaremos el carnaval y, obviamente, pues toda la dinámica de turno”, explicó Miranda.

En la primera edición del Desampa Fest asistieron cerca de 8.000 personas. (Cortesía/Cortesía)

Apoyo al emprendimiento y declaratoria turística

Uno de los ejes centrales de las diferentes giras del Desampa Fest Conecta 2026 será el apoyo al emprendimiento de los 13 distritos del cantón; por el público encontrará en ellas stands de pastelería, artesanía, joyería, perfumería y ropa, entre otros.

Miranda resaltó otro punto relevante: “Algo importante es que ya salió publicado en el diario oficial La Gaceta que fuimos declarados —en los distritos del sur, especialmente Frailes y Rosario— de interés turístico. Ese un punto clave que queremos rescatar”.

Finalmente, la productora aclaró que cuentan con apoyo de seguridad privada para garantizar un ambiente familiar.