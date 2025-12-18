Desampa Fest: Conciertos gratuitos, bingo y emprendimientos llegan a la Villa Olímpica este fin de semana

Este 19, 20 y 21 se llevará a cabo el Desampa Fest en la Villa Olimpica.

Desamparados se prepara para vivir durante tres días el Desampa Fest, un festival gratuito que busca consolidarse como un espacio familiar, sin licor y con una amplia oferta de entretenimiento, cultura y apoyo al emprendimiento local.

La iniciativa, que se realizará este 19, 20 y 21 de diciembre en la Villa Olímpica de Desamparados, nació de la mano de Nayi Miranda, productora de la actividad y vecina del cantón.

“Desampa Fest nació con amor, con pasión y con un profundo sentido de pertenencia, porque soy desamparadeña y este cantón forma parte de mi historia. Pensamos en una actividad familiar, de entretenimiento y de alto nivel, donde las personas puedan compartir y disfrutar en un ambiente seguro”, explicó Miranda a La Nación.

El objetivo principal del Desampa Fest es ofrecer un espacio de disfrute gratuito con actividades variadas, que permitan compartir en comunidad y fortalecer la identidad cultural del cantón.

“Con este festival buscamos que las personas se acerquen al cantón, que conozcan lo que Desamparados tiene para ofrecer y que vivan una experiencia distinta. Queremos mostrar un Desamparados activo, familiar y lleno de oportunidades, un lugar donde se puede compartir en comunidad, apoyar al emprendimiento local y disfrutar de espacios como la Villa Olímpica, que tiene el potencial para albergar muchas actividades culturales”, afirmó la organizadora.

Gonín es de los referentes de la música urbana en nuestro país y se presentará el sábado 20 en el Desampa Fest. (Archivo)

Calendario de actividades

La programación inicia este viernes 19 de diciembre, a las 11 a. m., y se extenderá hasta las 8 p. m. Este día los asistentes podrán encontrar actividades de animación, música en vivo, presentación de la Banda del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, mascaradas, juegos tradicionales y una zona de inflables para niños.

El sábado, la agenda comienza a las 8 a. m. y finaliza también a las 8 p. m. La jornada destaca por los conciertos, con la presentación de Gonín y el espectáculo de los tenores José Mata y Ricardo Bernal.

El domingo 21, la agenda da inicio a las 11 a. m. y concluye a las 8 p. m. Uno de los momentos centrales de este día es el bingo, el cual cuenta con cupo limitado de 100 cartones y se realizará de 2 a 3 p. m.

Al respecto, la productora Nayi Miranda comentó: “El bingo forma parte de las actividades más esperadas del domingo y los premios resultan bastante atractivos”.

Si usted desea adquirir un cartón, puede escribir al 6088-7081.

Por su parte, la jornada cerrará con el concierto del grupo Los Ajenos.

“Queremos que las familias cierren el festival con música, alegría y una experiencia positiva”, agregó Miranda.

Horario oficial de actividades en el Desampa Fest. (Facebook/Facebook)

Uno de los ejes centrales del Desampa Fest es el apoyo al emprendimiento local. La actividad cuenta con una zona dedicada a emprendedores provenientes de los 13 distritos del cantón.

En este espacio, el público puede encontrar productos de pastelería, repostería, artesanías, pinturas, joyería, perfumería, ropa y otros artículos elaborados por productores locales. El festival también ofrece una zona de comidas y food trucks, con opciones gastronómicas tanto de emprendedores de la zona como de otros sectores.

Para la productora, existen tres razones principales para asistir al Desampa Fest. La primera es el valor cultural de Desamparados, “un cantón con tradición y talento local”. La segunda es la posibilidad de disfrutar de una actividad de alto nivel en un ambiente familiar.

La tercera es conocer un festival sin licor, enfocado en mostrar lo mejor del cantón y activar espacios como la Villa Olímpica para futuras actividades culturales.

Esta primera edición del Desampa Fest cuenta con servicio de parqueo, el cual tendrá un costo de ¢3.000. La organización del evento prevé un aforo aproximado de 3.000 personas y destaca que todas las actividades del festival son gratuitas, incluidos los conciertos y las zonas recreativas. La invitación se extiende a personas de todo el país, no solo a vecinos de Desamparados.