Gipzy Montoya conmovió al presentar el inesperado miembro que se suma a su familia

Gipzy Montoya, presentadora de 'Sábado feliz', de Teletica, ha mostrado su amor por los animales.

La presentadora Gipzy Montoya, de Teletica, compartió con sus seguidores en redes sociales la llegada de un nuevo miembro a su familia: otra cabra se suma a la manada de mascotas que tiene en su casa.

Se trata de un cabrito con poco más de una semana de nacido y al que bautizó como Tony.

Montoya mostró un par de fotos del tierno animal que llega a su hogar para ser hermano de Valentina, la otra cabra de la casa, además de sus dos gatos y dos perros.

Gipzy es una confesa amante de los animales y día a día muestra en sus plataformas cómo es la vida “caóticamente hermosa” que tiene al lado de sus mascotas queridas.

Sobre Tony, Gipzy aseguró que pronto contará la historia de su adopción.