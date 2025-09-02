Viva

Gérard Depardieu enfrentará juicio por presunta violación a actriz francesa

Justicia francesa ordenó juzgar al actor Gérard Depardieu por presunta violación y agresión sexual a la actriz Charlotte Arnould

Por AFP
El actor francés Gerard Depardieu en un juzgado durante una suspensión de la audiencia en el marco de su juicio, cuando se le acusó de abusar sexualmente de dos mujeres durante un rodaje en 2021. Fotografía:
El actor francés Gerard Depardieu en un juzgado durante una suspensión de la audiencia en el marco de su juicio, cuando se le acusó de abusar sexualmente de dos mujeres durante un rodaje en 2021. Fotografía: (JULIEN DE ROSA/AFP)







