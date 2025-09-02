Gérard Depardieu enfrentará juicio por presunta violación a actriz francesa

El actor francés Gerard Depardieu en un juzgado durante una suspensión de la audiencia en el marco de su juicio, cuando se le acusó de abusar sexualmente de dos mujeres durante un rodaje en 2021. Fotografía:

París. La justicia francesa ordenó someter a juicio al reconocido actor Gérard Depardieu, de 76 años, acusado de violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, según confirmaron este martes fuentes judiciales.

Depardieu, uno de los gigantes del cine francés con más de 200 películas en su trayectoria, es la figura de mayor perfil en afrontar un proceso de esta magnitud en el marco del movimiento #MeToo en Francia.

La denuncia, presentada en 2018, se refiere a hechos ocurridos el 7 y 13 de agosto de ese año en el domicilio parisino del actor. De acuerdo con la acusación, Depardieu habría cometido “dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital”.

“Es enorme. Estoy aliviada tras siete años de horror y de infierno”, expresó Arnould en su cuenta de Instagram tras conocerse la decisión. La actriz había denunciado al intérprete pocos días después de los hechos, aunque inicialmente la causa fue archivada. En 2020 se reabrió la investigación, y en diciembre del mismo año Depardieu fue imputado formalmente.

La abogada de la denunciante, Carine Durrieu-Diebolt, celebró la decisión judicial al considerarla “una respuesta a las acusaciones falsas vertidas contra mi clienta en algunos medios de comunicación”.

Defensa del actor

Depardieu niega de manera categórica los señalamientos y sostiene que se trató de una relación consentida.“Nunca jamás abusé de una mujer”, escribió en una carta abierta publicada en Le Figaro en 2023. Su abogado, Jérémie Assous, declinó hacer comentarios tras conocerse el auto de enjuiciamiento.

El actor ya había sido condenado en mayo pasado a 18 meses de prisión condicional por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts (2021), aunque apeló la sentencia.

Antes de las acusaciones, Depardieu gozaba de un prestigio internacional como uno de los actores más influyentes de Francia, célebre por cintas como Cyrano de Bergerac. Sin embargo, las denuncias de abuso sexual y su comportamiento polémico han marcado un giro radical en su imagen pública.

El juicio recién ordenado podría convertirse en uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia reciente del cine francés.