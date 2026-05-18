Viva

Georgina Rodríguez sorprende en Cannes con cambio radical de imagen y un look que llamó la atención

La pareja de Cristiano Ronaldo asistió a un evento dedicado a reconocer a mujeres destacadas del cine y mostró una imagen renovada

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La modelo hispanoargentina Georgina Rodríguez asiste a los Premios Kering Women in Motion 2026, en el marco de la edición número 79 del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 17 de mayo de 2026. (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)
Georgina Rodríguez llamó la atención en Cannes por su cabello platinado y su presencia en una importante ceremonia internacional. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGeorgina RodríguezCannesCristiano Ronaldo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.