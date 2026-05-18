Georgina Rodríguez sorprende en Cannes con cambio radical de imagen y un look que llamó la atención

Georgina Rodríguez llamó la atención en Cannes por su cabello platinado y su presencia en una importante ceremonia internacional.

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, generó atención durante su aparición en la actual edición del Festival de Cine de Cannes tras asistir con un estilo que destacó por un cambio importante en su imagen.

La modelo y empresaria apareció con una camisa abierta y un pronunciado escote. El detalle que más llamó la atención fue su nuevo cabello platinado, una transformación que marcó diferencia respecto a su imagen habitual.

Rodríguez asistió al 2026 Kering Women in Motion Awards, una ceremonia realizada la noche del 17 de mayo en Cannes, Francia. El evento reconoce los logros y aportes de mujeres dentro de la industria cinematográfica mundial.

La presencia de la empresaria argentina recibió cobertura de medios internacionales. El diario británico The Sun resaltó el impacto de su nueva apariencia y destacó el cambio de imagen mostrado durante el evento.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también volvió a generar interés público. La pareja recibió una propuesta de matrimonio en agosto del año anterior tras mantener una relación de nueve años.

Diversas versiones señalan que ambos analizan la posibilidad de celebrar su boda durante los próximos meses después de la Copa del Mundo de 2026.

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires, Argentina. Es madre biológica de las dos hijas menores del futbolista portugués. Además participa en la crianza de los otros tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo, quienes nacieron mediante gestación subrogada.

Rodríguez también figura como el rostro principal de la serie documental Yo, Georgina, una producción centrada en aspectos personales, familiares y profesionales de su vida.

La serie acumuló tres temporadas y 18 episodios. Su emisión ocurrió entre 2022 y 2024.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.