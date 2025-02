Gene Hackman: La leyenda de Hollywood que desafió los estereotipos y marcó la historia del cine

Gene Hackman alcanzó la cima en Hollywood, a pesar de que en sus inicios muchos vaticinaron que su carrera sería breve. Nada más lejos de eso, durante 45 años el actor interpretó papeles que lo convirtieron en toda una leyenda. Su versatilidad y carisma elevaron cada producción en la que participó.

Hackman ganó dos premios Óscar, uno como mejor actor por The French Connection (1971) y otro como mejor actor de reparto por Unforgiven (1992). Además, obtuvo tres Globos de Oro y dos premios BAFTA, certificando que era una inminencia del cine.

Nació el 30 de enero de 1930 en California, Estados Unidos, y se confirmó su muerte este 27 de febrero a los 95 años en Santa Fe, Nuevo México. Su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, también fue encontrada sin vida junto a él. En la vivienda también se halló su perro, también sin vida.

Hackman creció en Illinois durante la Gran Depresión. Su infancia estuvo marcada por la ausencia paterna, luego de que su padre abandonara el hogar cuando él tenía 13 años. Su madre falleció en un incendio.

A los 16 años, mintió sobre su edad para enlistarse en la Marina de Estados Unidos. Su paso por la milicia fue difícil y, años más tarde, utilizó su historia personal para dar vida a personajes complejos.

“Las familias disfuncionales han engendrado a muchos buenos actores”, afirmó en una entrevista con The Guardian, en 2002.

Su debut en la actuación ocurrió tardíamente. Solo logró llamar la atención cuando tenía más de 30 años. Tras inscribirse en el Pasadena Playhouse, en California, a finales de los años cincuenta, fue considerado junto con su compañero de estudios Dustin Hoffman como uno de los estudiantes con “menor probabilidad de alcanzar el éxito”.

Hackman carecía del atractivo físico que Hollywood demandaba en aquella época, por lo que la única arma para triunfar era su talento. Así comenzó a interpretar personajes rudos y complejos, con una profundidad que lo distinguió.

“Quería actuar, pero creía que los actores debían ser apuestos. Admiraba a Errol Flynn y, cuando me veía en un espejo, me asustaba porque no me parecía a él”, confesó en una ocasión.

Carrera inspiradora

Hackman ganó su primer Óscar por su interpretación del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection (1971), de William Friedkin. Dos décadas después, obtuvo su segunda estatuilla por su papel como el sheriff “Little Bill” Daggett en Unforgiven (1992), de Clint Eastwood.

Otros de sus filmes icónicos incluyen Enemy of the State (1998), donde interpretó a un exagente de inteligencia; Absolute Power (1997), donde encarnó a un presidente corrupto; y la saga Superman (1978-1987), donde dio vida a Lex Luthor con una mezcla de humor y maldad que lo hizo inolvidable.

Hackman también destacó en Scarecrow (1973), donde actuó junto a Al Pacino. La película ganó el Gran Premio del Festival de Cannes y con el tiempo se convirtió en un clásico. En The Royal Tenenbaums (2001) protagonizó una historia familiar excéntrica dirigida por Wes Anderson. Su actuación fue elogiada, aunque tuvo conflictos con el director durante el rodaje.

Siguió trabajando después de los 70 años y protagonizó The Heist y The Royal Tenenbaums, en 2001. Este último papel le valió su tercer Globo de Oro.

“Me cuesta mucho verme en pantalla”, expresó en una entrevista. “Me sigo viendo joven en mi mente, pero luego veo a este anciano con papada y ojos cansados”.

Vida privada

A finales de los años cincuenta contrajo matrimonio con Faye Maltese. La pareja se casó en 1956, tuvo tres hijos: Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne Hackman. Tras 30 años juntos se separaron en 1986, en medio de rumores de infidelidad. Hackman negó que su divorcio estuviera relacionado con su posterior matrimonio con la pianista clásica Betsy Arakawa.

Según The New York Times, Hackman conoció a su futura esposa en un gimnasio de California, donde Arakawa trabajaba a tiempo parcial mientras buscaba consolidarse en la música clásica. Se cree que nació en Hawái, a inicios de los años 60.

Se casaron en 1991 y establecieron su hogar en Santa Fe, Nuevo México. Vivieron alejados del espectáculo.

Arakawa dedicó su vida a la música clásica y se mantuvo fuera de la esfera pública. No tuvo presencia en redes sociales ni en medios de comunicación. Hackman, en algunas ocasiones, habló sobre su matrimonio y mencionó que disfrutaban de la vida sencilla y de sus mascotas.

“Nos gustan las historias simples que logran producir algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto”, declaró Hackman en 2020, en una entrevista con Empire, citada por People.

El actor también compartió detalles de su rutina de fin de semana. “El viernes por la noche está reservado para un maratón de Comedy Channel, con especial atención a Eddie Izzard”, informó el medio. “La velocidad de su pensamiento es asombrosa”, agregó.

Durante su carrera, actuó en al menos 80 películas y recibió tres nominaciones adicionales al Óscar. En sus últimos años se dedicó a la escritura y publicó novelas de ficción histórica. Entre sus libros destacan Wake of the Perdido Star y Justice for None.