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Gatos desaparecidos reaparecen dos años después a 1.600 kilómetros de su casa en Estados Unidos

Dos gatos que desaparecieron cuando eran cachorros reaparecieron en California tras un hallazgo inesperado en un refugio animal

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una llamada desde Los Ángeles permitió que una mujer recuperara a sus gatos desaparecidos desde el 2024 en Portland.
Una llamada desde Los Ángeles permitió que una mujer recuperara a sus gatos desaparecidos desde el 2024 en Portland. (KOIN 6 News/KOIN 6 News)







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