Gatos desaparecidos reaparecen dos años después a 1.600 kilómetros de su casa en Estados Unidos

Una llamada desde Los Ángeles permitió que una mujer recuperara a sus gatos desaparecidos desde el 2024 en Portland.

Zeus y Hércules, dos gatos que desaparecieron en Portland, Estados Unidos, reaparecieron dos años después en un refugio de Los Ángeles, a unos 1.600 kilómetros de distancia de su hogar.

Los animales, descritos como cruces de las razas Ragdoll y Maine Coon, desaparecieron en mayo del 2024 cuando tenían menos de un año de edad.

Según informó la televisora local KOIN 6, los gatos salieron del patio de la vivienda familiar y no dejaron rastros. Su dueña, Dianna Rabetoy, distribuyó volantes en la comunidad y publicó mensajes en la red social Nextdoor para intentar encontrarlos.

Con el paso del tiempo, la mujer llegó a creer que alguien se los había llevado y perdió la esperanza de volver a verlos.

Una llamada inesperada cambió la historia

El caso dio un giro el viernes 1, cuando un refugio de animales de Los Ángeles contactó a Rabetoy para informarle que habían identificado a los gatos gracias a los microchips que portaban.

La estadounidense relató a KOIN 6 que la noticia la emocionó porque nunca imaginó reencontrarse con sus mascotas.

Hasta ahora, las autoridades y el refugio no determinaron cómo los animales llegaron tan lejos de Portland.

Con ayuda de un amigo, Rabetoy viajó a California al día siguiente para recoger a Zeus y Hércules. Los gatos, que pesan entre 7 y 8 kilos, regresaron ese mismo día a su hogar en Portland.

Los gatos regresaron sanos a su hogar

La dueña aseguró que ambos animales se encuentran saludables y adaptados nuevamente al entorno doméstico.

También comentó a medios locales que no deja de sonreír desde el regreso de sus mascotas y que le habría gustado conocer todo lo que vivieron durante el tiempo que estuvieron desaparecidos.

Tras el reencuentro, la mujer insistió en la importancia de colocar microchips en las mascotas y mantener actualizados los datos de contacto de los propietarios.

Otro caso similar ocurrió en California

Recientemente, otro caso parecido llamó la atención en el sur de California.

Michelle Bluestone recuperó a su perra Lola cinco años después de su desaparición. El animal escapó de la casa de los padres de la mujer en el 2021 y un refugio logró localizarla en febrero de este año.

La perra apareció a unos 30 minutos del lugar donde desapareció.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.