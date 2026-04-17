Ciencia

El lenguaje secreto de los gatos: claves para saber si su mascota lo quiere y fortalecer el vínculo

Aprenda cómo los gatos expresan cariño y descubra las claves para fortalecer el vínculo con su mascota mediante señales no verbales y cuidados adecuados

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Por El Universal / México / GDA
Señales no verbales, juego y bienestar físico son claves para fortalecer el vínculo emocional con los gatos.
Señales no verbales, juego y bienestar físico son claves para fortalecer el vínculo emocional con los gatos. (Canva stock/Adri de Getty Images Pro / Wong Peter de Pexels)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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