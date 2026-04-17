Veterinario revela: ‘Es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato’

La voz aguda y emocional ayuda a que los gatos respondan más. La ciencia respalda esta forma de comunicación con felinos.

Hablarle a los gatos con un tono agudo y emocional sí influye en su comportamiento. Un veterinario y un estudio científico coinciden en que este tipo de voz mejora la interacción entre humanos y felinos.

Aunque los perros lideran como mascotas a nivel mundial, los gatos mantienen una presencia relevante en los hogares. Nuevas evidencias señalan que la forma en que usted se comunica con ellos impacta su respuesta.

La comunicación con las mascotas resulta clave para fortalecer el vínculo. El veterinario Juanjo, conocido en redes como @juanjovetmascotas, explicó que usar un tono similar al que se emplea con bebés es más efectivo para dirigirse a los gatos.

El especialista indicó que estudios demostraron que esta voz facilita la comprensión del animal. Señaló que, aunque parezca exagerada, el gato capta mejor la información con ese tono.

“Resulta que en los últimos estudios se ha demostrado que es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato. Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este tipo de voz”, afirma el especialista.

Evidencia científica sobre la comunicación

El criterio coincide con un estudio publicado en 2022 en la revista Animal Cognition. La investigación, titulada Discrimination of cat-directed speech from human-directed speech in a population of indoor companion cats, analizó cómo los gatos perciben distintos tipos de voz.

Los resultados mostraron que los felinos pueden distinguir entre la forma en que sus dueños les hablan y el tono que se usa en conversaciones entre personas. La voz aguda, suave y emocional genera mayor respuesta en los animales.

El experimento incluyó a 16 gatos. Los investigadores expusieron a los animales a grabaciones de voz de sus dueños y de personas desconocidas con distintos tonos.

Diez de los gatos mostraron un aumento significativo en su actividad al escuchar a su propietario hablarles con un tono específico. En contraste, reaccionaron menos ante voces desconocidas o tonos neutros.

Cuando el dueño utilizó una entonación más aguda y expresiva, los gatos aumentaron su atención y movimiento. No se detectaron cambios relevantes cuando una persona desconocida usó ese mismo tipo de voz.

Los autores señalaron que el tamaño de la muestra es limitado. Sin embargo, los hallazgos aportan indicios sobre la capacidad de los gatos para reconocer la voz de sus dueños y responder de forma selectiva.

Este tipo de interacción podría estar relacionado con el desarrollo de vínculos afectivos entre humanos y felinos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.