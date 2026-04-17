Ciencia

Veterinario revela: ‘Es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato’

Hablarle a su gato con voz aguda sí mejora su respuesta. Un veterinario y un estudio científico explican por qué este tono facilita la comunicación

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La voz aguda y emocional ayuda a que los gatos respondan más. La ciencia respalda esta forma de comunicación con felinos.
La voz aguda y emocional ayuda a que los gatos respondan más. La ciencia respalda esta forma de comunicación con felinos. (Canva stock/Backyard Productions / Nida Kurt de Pexels)







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