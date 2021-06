Me pasó primero con la comida coreana. La forma en que los coreanos disfrutan mientras se alimentan me impresionó (y antojó), sobre todo después de ver producciones como Love Alarm, Una noche de primavera y Chocolate en Netflix. Luego me interesé en el famoso ramen (Japón) y también en los ya conocidos baos (un snack popular en Taiwán).