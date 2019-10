Que el whisky no se mezcla es algo que se escucha mucho, al final es tu sabor y tu gusto. Eso sí, antes de mezclar es bueno probarlo puro para degustar su verdadero sabor. A mí me gusta la coctelería, entonces porqué no experimentar, hay una nueva ola de mujeres tomadoras de whisky, muchas entraron gracias a la coctelería. El whisky es tuyo y puedes hacer lo que quieras con él, así que no es malo mezclar. Hay gente a la que le gusta el sabor marcado, entonces un buen consejo es poner el sabor del single malt por encima de todo lo que tiene dentro del coctel, porque además uno está pagando para sentir aquel sabor. Otro que se menciona también es que el whisky no engorda y, es cierto, es el licor que menos engorda.