Gandhi se pone sinfónico y brillará con dos conciertos en el Melico Salazar

En el 2025, Gandhi presentó su música con arreglos sinfónicos en compañía de la Orquesta Universal.

El rock costarricense volverá a vestirse de gala, gracias a los conciertos en formato sinfónico que presentará Gandhi junto a la Orquesta Universal.

Los recitales serán el 18 y 19 de setiembre, a las 8 p. m., en el teatro Melico Salazar, en San José.

“Esta producción recoge la fuerza y esencia del rock de la agrupación, llevándolas a una nueva dimensión a través de la riqueza sonora de la orquesta. Se trata de una propuesta cuidadosamente concebida para fusionar ambos universos musicales”, destacó la producción del evento en un comunicado de prensa.

Estos recitales servirán no solo para presentar los arreglos orquestales de grandes éxitos de Gandhi como Estréllame o El invisible, sino que también festejarán el lanzamiento del álbum Gandhi Sinfónico, que se grabó en el 2025 durante los conciertos que el grupo presentó en este formato.

Los conciertos de Gandhi en formato sinfónico fueron grabados y ahora se podrán escuchar en un disco. (David Chacón/Archivo)

“Más que acompañar a la banda, la orquesta se convierte en parte esencial de la propuesta musical. El rock y el lenguaje sinfónico dialogan, se complementan y construyen nuevos colores, texturas y momentos de gran intensidad, respetando siempre la identidad que ha caracterizado la música de Gandhi a lo largo de su trayectoria”, agregó la información de prensa.

Los boletos para los shows están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son: