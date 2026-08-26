Viva

Gandhi se pone sinfónico y brillará con dos conciertos en el Melico Salazar

La agrupación de rock estará acompañada por la Orquesta Universal. Aquí le contamos los detalles de los recitales

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Gandhi Sinfónico
En el 2025, Gandhi presentó su música con arreglos sinfónicos en compañía de la Orquesta Universal. (David Chacón/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GandhiOrquesta UniversalGandhi SinfónicoMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.