Viva

Ganador del Óscar revela la noche que compartió junto Michael Jackson en un hotel, a los 13 años

El productor Mark Ronson reveló un episodio con el Rey del pop, que ha analizado a profundidad tras las denuncias contra el artista

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El productor Mark Ronson reveló un episodio con Michael Jackson que ha analizado a profundidad tras las denuncias contra el artista.
Mark Ronson recordó cómo terminó en una fiesta privada con Michael Jackson en un hotel cuando tenía 13 años, acompañado por Sean Lennon. (IG/@iammarkronson/IG/@iammarkronson)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMark RonsonMichael Jackson
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.