Ganador del Óscar revela la noche que compartió junto Michael Jackson en un hotel, a los 13 años

Mark Ronson recordó cómo terminó en una fiesta privada con Michael Jackson en un hotel cuando tenía 13 años, acompañado por Sean Lennon.

El productor Mark Ronson, conocido por su trabajo en la industria musical y por ganar un Óscar a Mejor Canción Original con Shallow, del filme A Star is Born, reveló una experiencia vivida a los 13 años con Michael Jackson, durante la gira del disco Bad, en 1988.

La historia forma parte de su nuevo libro autobiográfico titulado Night People, con el que celebra sus 50 años. En sus páginas, relata cómo conoció al cantante gracias a su amigo de colegio, Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono. El encuentro ocurrió en una fiesta organizada por Sean.

Ronson indicó que, tras asistir a un concierto de Jackson, él y su amigo fueron invitados a una fiesta en el cuarto de hotel donde se hospedaba el artista. Según relató, el cantante pasaba el tiempo lanzando objetos por la ventana, según publicó el medio británico The Sun.

“Creo que Michael estuvo en casa de Sean y la noche siguiente fuimos a ver el Bad Tour. Y luego Michael dio una gran fiesta después en su habitación de hotel. Estaba obsesionado con tirar estas cosas empapadas por la ventana; era como tomar montones grandes de papel higiénico, humedecerlos y luego tirarlos a los autos estacionados”, recordó en un extracto del libro obtenido por The Sun.

En ese momento, el joven productor ya mostraba interés por los estudios de grabación y deseaba obtener algún tipo de material musical del artista.

Comentó que su intención era llevarse un fragmento de una canción o aprovechar la reunión para obtener una colaboración. Sin embargo, esa conexión artística nunca se concretó.

Con el tiempo, Ronson reflexionó varias veces sobre ese episodio, especialmente luego de las acusaciones públicas contra Jackson por supuestos abusos sexuales cometidos contra menores de edad. Dijo que esa vivencia le generó muchas dudas, aunque no notó nada fuera de lugar en ese momento.

“Obviamente, con las acusaciones que vinieron después, me hizo reexaminar ese evento demasiadas veces. No diría que fue el momento más destacado de mi infancia, pero sin duda fue una de las experiencias más memorables”, señaló al medio.

En la actualidad, Ronson está casado con Grace Gummer, hija de la actriz Meryl Streep.

