Ganador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ cambiará su vida con los ¢35 millones: hará lo que tantos sueñan con el premio

Sebastián Marín quedó grabado en la historia de ¿Quién quiere ser millonario? al convertirse en el tercer ganador del programa de Teletica y llevarse el premio mayor de ¢35 millones que tantos costarricenses desean.

Tras triunfar en una edición especial dedicada a las Copas del Mundo de la FIFA, emitida este martes 9 de junio, Marín conversó con Telenoticias e hizo varias revelaciones, entre ellas, qué hará con el dinero.

En primer lugar, el concursante oriundo de Cartago reiteró su gran alegría al ganar el concurso. Según contó, salir vencedor en la silla caliente le trajo a flor de piel su historia de vida y emociones del pasado.

Particularmente, Sebastián aseguró que recordó a sus padres, a quienes describió como sus superhéroes, y todos los sacrificios que hicieron para que él saliera adelante.

“Mis papás lo significan todo para mí. A pesar de las limitaciones, nunca me faltó nada. Nunca nos faltó comida ni techo. Vi a mi papá irse caminando al trabajo para darme dinero para los pasajes de estudio y vi a mi mamá sacar lo último que tenía para ayudarme. Esas cosas nunca se olvidan”, comentó.

Además, aclaró la duda más llamativa, pues son miles los que han soñado con volverse millonarios, tal y como él lo logró. Marín aseveró que destinará el dinero a construir su casa propia.

“Como para cualquier persona, uno de los grandes sueños de vida es tener casa propia. Ese es el proyecto que tengo en mente”, manifestó.

“Todavía no me lo creo. Sigo en shock. Ahora toca disfrutar este momento con responsabilidad y agradecerle nuevamente a Dios por esta bendición”, concluyó.