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Ganador de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ cambiará su vida con los ¢35 millones: hará lo que tantos sueñan con el premio

El cartaginés triunfó en una edición especial dedicada a las Copas del Mundo, la cual se transmitió este martes 9 de junio

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Por Juan Pablo Sanabria
Sebastián Marín Cascante se convirtió en millonario al ganar los 35 millones de ¿Quién quiere ser millonario? 9 de junio de 2026
Sebastián Marín fue el tercer costarricense en ganar "¿Quién quiere ser millonario?". (Cortesía)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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