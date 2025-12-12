Viva

Game Awards 2025: ‘Clair Obscur Expedition 33’ arrasó y batió un récord para la industria

El título francés obtuvo nueve estatuillas y se convirtió en el fenómeno de la ceremonia

Por Fiorella Montoya y AFP
“Clair Obscur: Expedition 33” ganó nueve premios, incluido juego del año, y marcó un récord sin precedentes.
'Clair Obscur: Expedition 33' ganó nueve premios, incluido juego del año, y marcó un récord sin precedentes. (Redes sociales/Redes sociales)







‘Clair Obscur Expedition 33’Game awards 2025
