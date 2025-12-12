Game Awards 2025: ‘Clair Obscur Expedition 33’ arrasó y batió un récord para la industria

Los esperados Game Awards 2025 se entregaron este jueves 11 de diciembre en medio de una gran expectativa mundial, la cual creció desde el anuncio de sus sonadas nominaciones. El videojuego Clair Obscur: Expedition 33 encabezó la lista con 12 menciones y al final terminó ganando el premio principal, ‘Juego del año’, marcando un hito en la industria.

Además del premio más codiciado de la noche, Clair Obscur: Expedition 33 -primera producción del estudio francés Sandfall Interactive-, batió un récord al conquistar nueve premios en Los Ángeles. El título de temática posapocalíptica resultó vencedor en las ramas de mejor dirección de juego, mejor dirección artística, mejor narrativa, mejor banda sonora, mejor juego indie, mejor debut indie, mejor juego de rol y mejor interpretación gracias a la participación de Jennifer English.

De hecho, el videojuego rompió la marca de estatuillas obtenidas por un solo título en los premios, los cuales muchos consideran los Óscar del sector.

“(El juego) ha cambiado nuestras vidas y la de nuestro estudio, y es realmente maravilloso”, dijo su director, Guillaume Broche, sobre el escenario del Peacock Theater.

Para hacer más grande la victoria, en los Games Awards, Clair Obscur: Expedition 33 compitió con producciones de gran trayectoria, entre ellas figuraron Death Stranding 2, del creador Hideo Kojima, y Donkey Kong Bananza, de Nintendo.

Entre otros premios destacados, la temporada 2 de la serie The Last of Us recibió el reconocimiento a mejor adaptación de un videojuego, mientras que Umamusume: Pretty Derby ganó como mejor juego para móviles.

La ceremonia también funcionó como escenario para presentar tráilers de algunos de los títulos más esperados del 2026.

Los secretos de ‘Clair Obscur: Expedition 33′

Jennifer Svedberg Yen (izq.) y Guillaume Broche, creadores del videojuego 'Clair Obscur: Expedition 33', aceptan el premio a la Mejor Narrativa. (MICHAEL TRAN/Michael Tran/AFP)

La trama de Clair Obscur: Expedition 33 presenta a una entidad llamada la Pintora (Paintress), que borra anualmente a todos los que cumplen una edad específica, marcando un número en un monolito.

En ese contexto aparece la Expedición 33, un grupo de valientes que parten en una misión suicida para derrotar a la Pintora y romper este ciclo mortal. Para lograr su cometido, el grupo explora un mundo fantástico mientras enfrentan enemigos devastadores en un combate único, que mezcla turnos con acción en tiempo real.

El juego destaca por ser un homenaje a la cultura francesa. Los escenarios del juego se inspiraron en el París de la “Belle Époque” y su música se interpretó en gran medida en el idioma oficial del país de origen. Además, incluyó un traje adicional para los personajes, que combinó una boina roja, una camiseta a rayas y una “baguette”.

El equipo de desarrollo estuvo formado por unas treinta personas, un tamaño modesto en comparación con los titanes del sector. Para la mayoría de sus integrantes, este proyecto fue su primer videojuego.

La propuesta alcanzó más de cinco millones de ejemplares vendidos, convirtiendo el título en un fenómeno mundial y en uno de los éxitos sorpresa desde su lanzamiento en abril.

En la gran ceremonia de premiación participaron figuras influyentes de la industria. Por ejemplo, Todd Howard, director del estudio Bethesda y creador de sagas como The Elder Scrolls y Fallout, formó parte del evento. El actor estadounidense Jeffrey Wright también asistió como voz de un personaje en Dispatch.

El jurado estuvo integrado por un centenar de medios e influencers especializados. Su voto representó cerca del 90% del peso total. El público aportó el 10%, según el sitio oficial de la ceremonia.

A continuación, presentamos los ganadores de los Game Awards 2025 en cada categoría.

Juego del año: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor dirección de juego: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor banda sonora y música: Lorien Testard – Clair Obscur: Expedition 33

Lorien Testard – Mejor diseño de sonido: Battlefield 6

Mejor interpretación: Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Jennifer English – Innovación en accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Juegos por el impacto: South of Midnight

Mejor juego en curso: No Man’s Sky

Mejor apoyo a la comunidad: Baldur’s Gate 3

Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor debut de juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego para móviles: Umamusume: Pretty Derby

Mejor juego de Realidad Virtual/Realidad Aumentada: The Midnight Walk

Mejor juego de acción: Hades II

Mejor acción/aventura: Hollow Knight: Silksong

Mejor RPG: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor combate: Fatal Fury: City of Wolves

Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza

Mejor Sim/estrategia: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Mejor juego deportivo/carreras: Mario Kart World

Mejor juego multijugador: Arc Raiders

Mejor adaptación: The Last of Us: Season 2

La actriz británica Jennifer English acepta el premio a Mejor Actuación por su participación en el videojuego 'Clair Obscur: Expedition 33'. (MICHAEL TRAN/Michael Tran/ AFP)

