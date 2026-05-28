Gaetano Pandolfo revive el episodio más crítico de su alcoholismo: ‘Quería morirme’

El reconocido periodista Gaetano Pandolfo narró detalles íntimos sobre el alcoholismo que enfrentó años atrás y, además, confesó que en medio de su adicción llegó a desear su propia muerte.
Pandolfo abordó este tema como invitado en el programa Desde el alma, conducido por Lizeth Castro, donde compartió su testimonio de vida.
“Yo me maté. A mí el guaro me mató. Me metió y venía mi funeral”, mencionó Pandolfo.
Según relató, en 1981 atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida: fue despedido de su trabajo, su matrimonio terminó, no tenía dinero y su salud emocional estaba deteriorada. En ese contexto, cayó en el alcoholismo, una enfermedad que describió como física, mental y emocional.
El periodista también recordó un momento clave en 1985, cuando su hermano Osvaldo lo confrontó con una dura realidad: “Hay que escoger entre usted y mamá. Usted está matando a mamá de dolor”.
Ese mismo año, el 21 de julio, llegó a su casa en estado de ebriedad y, al acostarse, vivió una experiencia límite. “Llegó el día que yo quería morirme. Reventé como en tres partes y vi el rostro de Dios”, relató sobre el episodio en el que estuvo cerca de la muerte, en medio de la profunda depresión que atravesaba.
Con el tiempo, Pandolfo logró salir adelante y reconstruir su vida y su carrera profesional. Hoy recuerda ese capítulo como una etapa amarga, pero también como una experiencia que comparte con el propósito de generar conciencia y motivar a otros a buscar ayuda a tiempo frente a cualquier adicción.
La entrevista completa de Pandolfo con Castro se publicará este jueves 28 de mayo.