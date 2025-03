Gaby Spanic, ‘La usurpadora’, lanza fuertes declaraciones: ‘Han querido matarme’

La actriz venezolana Gaby Spanic se encuentra envuelta en una polémica, luego de que Suelen Monteiro, una mujer brasileña quien fue su asistente, denunció maltratos de parte de la protagonista de La usurpadora. En medio de esta situación, Spanic realizó una transmisión en vivo en su Instagram en la que se refirió a las acusaciones e hizo fuertes declaraciones.

En líneas generales, la artista dice que todo se trata de persecuciones contra ella y de una campaña de difamación que proviene de varios flancos, aunque no especificó cuáles. Incluso, recordó el difícil momento que vivió cuando, según ella, fue envenenada en 2010 junto a su hijo y su madre, a manos de otra exasistente.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá, desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría y hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba... Yo todo se lo dejo a Dios”, declaró.

Gaby Spanic confesó que fue víctima de abuso sexual

Sobre el caso de Monteiro y de otras personas que, dice, han querido hacerle daño, Spanic realizó un crítico y despectivo comentario. Además, destacó ser muy transparente y directa, lo cual es un motivo de orgullo para ella, luego de las dificultades que ha vivido.

“Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman, y esta persona (Suelen Monteiro) tenía una personalidad insoportable. Es una persona inestable emocionalmente, una persona carente. Tiene la maldad sembrada en su corazón”, afirmó.

LEA MÁS: Gabriela Spanic: “Me quedé como ‘La usurpadora’ de por vida”

“Esta soy yo, no tengo máscaras ni disfraces... Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida”, finalizó.

Denuncia de Suelen Monteiro

Suelen Monteiro fue asistente y fonoaudióloga de Gaby Spanic. La brasileña ha salido en varios medios a denunciar a la actriz por presuntas agresiones. (Instagram/Instagram)

Suelen Monteiro, exasistente de Gaby Spanic, concedió una entrevista al programa mexicano de farándula De primera mano. Esta revista, además, expuso el documento oficial de la demanda interpuesta por la brasileña ante un juzgado de Venezuela; en la que acusa a Spanic de agresiones.

De acuerdo con el texto, todo habría sucedido mientras se encontraban de gira en Brasil. Monteiro, en su declaración, narró que la actriz se encontraba borracha, hablando por teléfono con un amigo. En esta conversación habría afirmado que su asistente la maltrató, lo cual, según Suelen, es falso.

LEA MÁS: Gabriela Spanic, ‘la Usurpadora’, tendrá su propia película

Ante esto, Suelen le expresó al hombre al teléfono que todo era una mentira, lo que habría detonado el enojo de Gabriela.

“Ella (Spanic) se me acercó, me dio tres cachetadas en la cara y la cabeza, las cuales fueron con tanta fuerza que rompieron mis lentes causándome traumatismos en la cara y los ojos; además de arañarme la cara con su mano, mientras me jalaba el cabello. Al agredirme me decía: ‘Yo soy Gabriela Spanic y tú no eres nadie y no te necesito’”, reza la declaración judicial.

“Gabriela Spanic me dijo que no contara a nadie lo sucedido, porque eso acabaría con mi carrera. Después de un mes comenzó a contarle a sus fans y profesionales del medio en Brasil que yo la había agredido en el hotel, cosa que nunca ocurrió”, dice más adelante en el documento.