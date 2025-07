Fue un famoso actor de Televisa, migró a Estados Unidos y sufrió en su carrera por ‘no parecer mexicano’

A Eugenio Siller lo conocen por ser el galán de novelas como Al diablo los guapos o Mi pecado. Pero fuera del melodrama, su historia personal ha tenido otros giros. Hace 15 años decidió mudarse a Los Ángeles para impulsar su carrera internacional, y aunque su trayectoria en Televisa le abrió muchas puertas, se topó con un obstáculo inesperado: su aspecto físico.

“Eres mexicano, pero no pareces mexicano”, le dijeron más de una vez en castings. Para la industria estadounidense, Siller no encajaba en el molde del “latino” típico. Rubios, de ojos claros y piel blanca, como él, no eran lo que los directores esperaban de un actor nacido en México.

Eugenio Siller, famoso actor de Televisa, migró a Estados Unidos hace 15 años. (Facebook)

Y eso, dice hoy el actor de 44 años, fue un peso que ha aprendido a cargar con orgullo. “Falta mucho por enseñarles. Nosotros venimos en colores, sabores y tamaños distintos”, explicó.

Durante una conversación con medios como Grupo Imagen, Siller explicó que, aunque su carrera en Televisa lo ayudó a ganar visibilidad, su imagen no encajaba en los estereotipos del “latino” en el mercado estadounidense.

Siller señaló que, en múltiples castings, su origen es puesto en duda a causa de su apariencia.

“Me siento muy orgulloso de mi país y no ha sido fácil porque he cargado con que no parezco mexicano, pero soy latino”, dijo.

A pesar de ser completamente mexicano, tanto por nacimiento como por ascendencia, afirmó que su familia representa una mezcla cultural, lo que ha influido en su físico.

Inicios en Estados Unidos y sus primeros proyectos

La decisión de emigrar a Estados Unidos estuvo motivada inicialmente por su deseo de estudiar actuación. El primer proyecto que consiguió fue en Miami, lo que más adelante lo llevó a mudarse definitivamente a Los Ángeles.

En 2019 participó en la película mexicana Todas caen, donde compartió pantalla con Omar Chaparro y Martha Higareda. Más tarde, en 2021, protagonizó Blind Trust (Fideicomiso ciego), una producción méxico-americana con la que debutó formalmente en el cine internacional.

Eugenio Siller alcanzó la fama en Televisa con telenovelas como 'Rebelde', 'Al diablo los guapos' y 'Mi pecado'. (Facebook)

De galán de telenovelas a actor internacional

Eugenio Siller Margain ganó popularidad en la televisión mexicana con papeles de galán juvenil en producciones como Código Postal (2006-2007) y Al diablo los guapos (2007-2008).

Posteriormente, participó en Mi pecado (2009), y su carrera dio un giro al trabajar en telenovelas de Telemundo como Aurora (2010), Una Maid en Manhattan (2011) y Reina de corazones (2014). Su rol en la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara? le otorgó reconocimiento internacional.

Orgullo por sus raíces y pasión por la música

Siller siempre ha resaltado su identidad mexicana y el cariño por su tierra natal. En entrevista con Milenio, recordó su infancia en Tampico. Además de la actuación, también ha incursionado en la música, formando un grupo junto a su hermano y amigos.

Con 44 años y casi dos décadas de trayectoria, Eugenio Siller continúa consolidando su presencia en Estados Unidos, a pesar de los desafíos. Su historia refleja los prejuicios que aún persisten sobre la identidad latina en la industria del entretenimiento, y cómo los actores deben superar esas barreras para abrirse camino en nuevos mercados.