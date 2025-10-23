Viva

Fue militar en Italia, se enamoró de una playa tica y terminó criticando cine en Costa Rica; esta es su increíble historia

Mario Giacomelli lleva más de la mitad de su vida en nuestro país, donde su voz y crítica son respetadas entre los apasionados del sétimo arte

Por Jessica Rojas Ch.
Mario Giacomelli
La pasión por el arte corre las venas de Mario Giacomelli. Su abuelo fue Servilio Rizzato, escultor italiano. (Rafael Pacheco)







Jessica Rojas Ch.

