Mario Giacomelli impartirá un taller de apreciación del cine y de periodismo

Las clases serán virtuales y están dirigidas a estudiantes y profesores de comunicación, cinéfilos y público en general

Por Jessica Rojas Ch.
Mario Giacomelli, crítico de cine.
Mario Giacomelli es uno de los más reconocidos críticos de cine en Costa Rica. En este momento está retirado de las críticas escritas, pero sigue compartiendo su conocimiento en el sétimo arte. (Cortesía/Archivo)







Jessica Rojas Ch.

