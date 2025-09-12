Mario Giacomelli impartirá un taller de apreciación del cine y de periodismo

Mario Giacomelli es uno de los más reconocidos críticos de cine en Costa Rica. En este momento está retirado de las críticas escritas, pero sigue compartiendo su conocimiento en el sétimo arte.

El reconocido crítico de cine Mario Giacomelli ofrecerá un taller virtual de apreciación del cine y periodismo.

“Está diseñado para periodistas, estudiantes y profesores de Comunicación Colectiva, cinéfilos y público en general. Ofrece un análisis de las mejores películas que tienen como argumento al periodismo en sus muchas facetas”, explicó Giacomelli en una información especial para la prensa.

El taller se compone de cinco sesiones, vía Zoom, las cuales se inician este miércoles 17 de setiembre, a las 6:30 p. m. Las demás clases serán el 24 de setiembre, el 1.°, 8 y 15 de octubre, a la misma hora.

En los talleres se abarcará la evolución de los medios de comunicación, la función del reportero en la sociedad, libertad de expresión, derecho de información, principios éticos, periodismo investigativo, corresponsales de guerra, entre otros temas.

Los participantes se llevarán listas de recomendaciones y material de apoyo.

El valor de participación es de ¢20.000 (por las cinco sesiones). La inscripción se puede hacer por medio de depósito en Sinpe Móvil al 8753-3434, mientras que el comprobante de pago se debe enviar al correo electrónico inscripciones@mario-giacomelli.com.