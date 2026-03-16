Fue la gran promesa de Hollywood en los 90, dejó la fama y ahora expone su arte en Nueva York y París

La actriz que brilló en Hollywood en los 90 dejó el cine en 2012. Hoy, bajo el nombre Leelee Kimmel, expone arte en Nueva York y París.

La actriz estadounidense Leelee Sobieski, una de las promesas más visibles del cine de finales de los años 90, tomó una decisión que sorprendió a Hollywood. En 2012 dejó la actuación y se enfocó en la pintura abstracta. Hoy exhibe su obra en galerías de Nueva York y París.

Sobieski inició su carrera a los 10 años. Con el paso del tiempo alcanzó reconocimiento internacional en varias producciones de gran alcance. Sin embargo, optó por apartarse de la industria del entretenimiento y concentrarse en su vida familiar y en su carrera artística.

Un descubrimiento que cambió su destino

La actriz nació como Liliane Rudabet Gloria Elsveta Sobieski. Es hija de Elizabeth Sobieski, productora y guionista, y de Jean Sobieski, pintor y exactor. A pesar de ese entorno creativo, su llegada al cine ocurrió por casualidad.

Cuando tenía 10 años, un cazatalentos la observó en la cafetería de su escuela en Nueva York. El agente la invitó a audicionar para el papel de Claudia en Entrevista con el vampiro (1994). El rol finalmente lo obtuvo Kirsten Dunst, pero el episodio marcó el inicio de su carrera.

Ese mismo año debutó en la película Reencuentro fatal (1994). En el filme interpretó a Anna Yates, una de las hijas de la familia protagonista. Poco después logró su primer papel principal en Un caballo para Danny (1995).

La actriz que brilló en Hollywood en los 90 dejó el cine en 2012. Hoy, bajo el nombre Leelee Kimmel, expone arte en Nueva York y París. (Foto de Amanda Edwards/Getty Images) *** Leyenda local *** Leelee Sobieski (Foto de Amanda Edwards / Getty Images North America / Getty Images vía AFP) (AMANDA EDWARDS/Getty Images via AFP)

La promesa de Hollywood en los años 90

Durante la segunda mitad de la década de 1990, la industria comenzó a verla como una futura gran estrella. Participó en producciones importantes como Deep Impact (1998). La película recaudó $349 millones en todo el mundo.

Ese mismo año protagonizó La hija de un soldado nunca llora (1998). La crítica destacó su actuación y varios especialistas la consideraron una actriz con gran proyección. El trabajo le valió una nominación al Young Artist Award y otra por parte de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago.

Su carrera alcanzó otro punto alto en 1999. Con 15 años interpretó a la heroína francesa en la miniserie Juana de Arco. Ese papel le dio nominaciones al Emmy y al Globo de Oro.

Ese mismo año participó en Nunca me han besado (1999) junto a Drew Barrymore. También apareció en Eyes Wide Shut (1999) con Nicole Kidman y Tom Cruise. En esta última interpretó a la hija del personaje Milich.

Críticas al ambiente de la industria

Años después, Sobieski expresó incomodidad con ciertas experiencias en Hollywood. En una entrevista con el medio británico Another, explicó que algunos aspectos de la industria resultaron confusos para ella cuando era adolescente.

La actriz indicó que la situación se relacionó con escenas de contenido erótico y con la experiencia de besar frente a cámaras siendo menor de edad. También señaló que el debate generado por el movimiento MeToo permitió comprender mejor esos cuestionamientos.

El retiro definitivo en 2012

La decisión final llegó tras el cierre de la serie NYC 22, producida por Robert De Niro. En 2012, Sobieski decidió abandonar definitivamente la actuación. Desde entonces no volvió a audicionar ni a participar en producciones cinematográficas.

En 2010 se casó con el diseñador y exdirector de fotografía Adam Kimmel. La pareja tuvo dos hijos. En el ámbito artístico, adoptó el nombre Leelee Kimmel.

Una nueva vida en el arte

La ex actriz se dedicó por completo a la pintura abstracta. Bajo su nuevo nombre artístico exhibe sus obras en galerías exclusivas de Nueva York y París.

Sobieski explicó que el interés por el arte la acompañó durante gran parte de su vida. Según indicó en la entrevista citada, trabajó como actriz durante años para poder comprar materiales de pintura.

Actualmente tiene 42 años. Comparte su trabajo en Instagram. En esa plataforma muestra lienzos llenos de colores y formas que reflejan su etapa como artista visual.

La exestrella juvenil del cine estadounidense se retiró de las pantallas, rechazó papeles sexuales y hoy expone como pintora en Nueva York. (@leeleekimmel/IG)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.