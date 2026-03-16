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Fue la gran promesa de Hollywood en los 90, dejó la fama y ahora expone su arte en Nueva York y París

Parecía destinada a dominar Hollywood tras el éxito que alcanzó siendo adolescente. Sin embargo, tomó una decisión inesperada que cambió su vida

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Por La Nación / Argentina / GDA
La actriz que brilló en Hollywood en los 90 dejó el cine en 2012. Hoy, bajo el nombre Leelee Kimmel, expone arte en Nueva York y París.
La actriz que brilló en Hollywood en los 90 dejó el cine en 2012. Hoy, bajo el nombre Leelee Kimmel, expone arte en Nueva York y París. (J.P. MOCZULSKI/AFP)







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