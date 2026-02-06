Dejó Hollywood hace una década: exfigura juvenil del cine cambió de nombre y hoy se dedica a la pintura

La exestrella juvenil del cine estadounidense se retiró de las pantallas, rechazó papeles sexuales y hoy expone como pintora en Nueva York.

Durante el final de los años 1990 y el inicio de los 2000, Leelee Sobieski figuró entre los rostros más reconocidos del cine estadounidense. Sin embargo, desde hace cerca de 10 años se mantuvo alejada de las pantallas, adoptó un nuevo apellido y tomó un rumbo profesional lejos de Hollywood.

La actriz participó en producciones populares como Nunca fui besada, Impacto profundo, Ojos bien cerrados y La casa de vidrio. Además, recibió una nominación al Emmy como Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión por su interpretación en Juana de Arco. Su último trabajo en el cine correspondió a la película The Last Film Festival, estrenada en 2016.

A pesar de compartir escena con figuras como Tom Cruise, Drew Barrymore y el director Stanley Kubrick, quien la eligió con solo 14 años para su última producción, Sobieski decidió retirarse del ojo público. Con el paso del tiempo, dejó de usar el apellido artístico que la hizo famosa y adoptó el de su esposo.

Años después de su salida del cine, la exactriz reapareció en un ámbito distinto. Bajo el apellido Kimmel, se abrió paso como pintora en la escena de las artes plásticas de Nueva York. En publicaciones recientes en su cuenta de Instagram, mostró obras disponibles en subastas con precios de salida superiores a $7.800.

La exestrella juvenil del cine estadounidense se retiró de las pantallas, rechazó papeles sexuales y hoy expone como pintora en Nueva York. (@leeleekimmel/IG)

La decisión de abandonar Hollywood respondió al tipo de papeles que recibió en su etapa final como actriz. Sobieski consideró inapropiado el alto contenido sexual de varios proyectos y manifestó incomodidad con ese enfoque. Cuando logró estabilidad económica, optó por dejar la actuación de forma definitiva.

La artista valoró de manera positiva su infancia y su carrera temprana, aunque reconoció el impacto personal de la industria cinematográfica. También explicó que no deseaba que sus hijos la vieran en escenas íntimas con otras personas. Actualmente, vive alejada del cine, está casada con Adam Kimmel y es madre de dos hijos.

La actriz Leelee Sobieski asistió al debut en Los Ángeles de la colección Primavera/Verano 2004 del diseñador Alexander McQueen, en el Chateau Marmon. (AMANDA EDWARDS/Getty Images via AFP)

