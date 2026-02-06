Viva

Dejó Hollywood hace una década: exfigura juvenil del cine cambió de nombre y hoy se dedica a la pintura

Tras una exitosa carrera en Hollywood, la actriz nominada al Emmy dejó la actuación, adoptó el apellido Kimmel y encontró un nuevo camino en el arte contemporáneo

Por O Globo / Brasil / GDA
La exestrella juvenil del cine estadounidense se retiró de las pantallas, rechazó papeles sexuales y hoy expone como pintora en Nueva York.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

