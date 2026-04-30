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Fue estrella de telenovela con Shakira; ahora trabaja como Uber y reapareció con esta crítica a la TV de Colombia

El actor de 51 años, quien era apenas un veinteañero cuando le llegó la fama junto a la artista, ahora tiene una vida muy distinta

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria
Pedro Rendón, protagonista de 'El oasis' con Shakira
Antes de su fama mundial, Shakira incursionó en la telenovela 'El oasis', estrenada en 1993. (Redes sociales)







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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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