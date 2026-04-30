Fue estrella de telenovela con Shakira; ahora trabaja como Uber y reapareció con esta crítica a la TV de Colombia

Antes de su fama mundial, Shakira incursionó en la telenovela 'El oasis', estrenada en 1993.

Desde que Shakira compró la telenovela El oasis, en la que actuó a los 17 años, para que nunca más se proyectara en la TV, esta producción ha persistido en el tiempo, más que como recuerdo vivo, como leyenda de una producción prohibida.

Pasaron más de tres décadas de su estreno y lo que sucedió con la cantante colombiana es historia contada hasta el cansancio. Sin embargo, del resto del elenco poco se sabe... empezando porque a estas alturas ya casi nadie recuerda quiénes lo integraban.

Ahora, tras años alejado de los estudios de grabación y radicado fuera de suelo cafetero, el coprotagonista del programa trabaja como chofer de Uber y reapareció para relatar sus experiencias y hacer una aguda crítica a la televisión colombiana.

Pedro Rendón, quien saltó a la fama en los años 90 por su papel estelar junto a Shakira, reveló recientemente las percepciones erróneas que se tienen en el extranjero sobre Colombia, impulsadas principalmente por la televisión.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el artista se sinceró sobre su trabajo como conductor de Uber, en el que ha evidenciado cómo el estigma de la violencia y el narcotráfico sigue vigente en la memoria de algunas personas.

Así luce actualmente Pedro Rendón, quien protagonizó junto a Shakira la telenovela 'El oasis'. (Redes sociales)

De acuerdo con Rendón, durante sus jornadas ha podido conversar con algunos pasajeros de la plataforma, quienes expresan su deseo de conocer Colombia, pero, para su sorpresa, no por los paisajes, la comida o la cultura de cada región.

“Me dicen: ‘No, Medellín. Pablo Escobar. Quiero conocer la casa de Pablo Escobar’”, comentó el actor, haciendo referencia a la tristeza que le genera escuchar ese tipo de referencias sobre su país.

Aunque estas afirmaciones le han resultado molestas al artista en repetidas ocasiones, confesó que el momento en el que ha experimentado más dolor fue tras escuchar a un pasajero europeo admitir, entre risas, que estaba ansioso por probar sustancias psicoactivas en Colombia.

“Creo que las narconovelas le han hecho muy mala publicidad a nuestro país”, afirmó Rendón al final de la grabación, en la que también invitó a los seguidores a reflexionar sobre este tema para evitar que esas percepciones se sigan replicando dentro y fuera del territorio nacional.

La reacción de los usuarios tras la confesión de Pedro Rendón

Pedro Rendón lamentó que el estigma de la violencia siga vigente. (Redes sociales)

Como era de esperarse, el mensaje del actor no pasó desapercibido en las plataformas digitales, ya que en pocos minutos se llenó de cientos de comentarios de internautas que, al igual que él, lamentaron el estigma que carga el país.

“Lo triste es que, sabiendo todo lo positivo que tenemos en Colombia, no lo promovemos; se prefiere enorgullecerse de aquello que no nos representa y, mientras eso sea así, será aún más difícil”, escribió un hombre en la publicación.

Por su parte, un internauta extranjero indicó que, tras unas vacaciones cortas en Cartagena, consideró la posibilidad de quedarse, debido a que se enamoró de la comida, la actitud de los lugareños y el estilo de vida que tiene la gente en la costa.

Con su testimonio, Pedro Rendón se suma a las voces que piden un cambio en la narrativa de la televisión colombiana, recordando que el verdadero rostro de este país está lejos de los guiones y las historias que tanto daño le han hecho a su imagen.