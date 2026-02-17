Viva

Fotógrafo costarricense de bodas ingresó por segunda vez a prestigioso top 50 mundial: vea la imagen ganadora

El tico, cuyas fotos fueron seleccionadas entre más de 10.000 imágenes, ha inmortalizado con su lente desde el matrimonio de Otto Guevara y hasta momentos especiales con figuras como Franklin Chang y Nancy Dobles

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mauricio Ureña es el único fotógrafo latinoamericano que ha logrado ser seleccionado en dos ocasiones (2020 y 2025) en la prestigiosa lista internacional de los 50 mejores fotógrafos de bodas.
Mauricio Ureña es el único fotógrafo latinoamericano que ha logrado ser seleccionado en dos ocasiones (2020 y 2025) en la prestigiosa lista Best Wedding Photography Collection. (Cortesía LN/Cortesía LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
mauricio UreñaFotografíaBodas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.