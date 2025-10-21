Viva

Foto inédita de reunión entre actores de ‘Harry Potter’ sorprende a fanáticos 15 años después

Oliver, James y Bonnie se reencontraron en Baltimore para un “jantar de familia” sin la presencia de Rupert Grint

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tres actores de la familia Weasley se reunieron tras 15 años y causaron revuelo entre los fanáticos de Harry Potter.
Tres actores de la familia Weasley se reunieron tras 15 años y causaron revuelo entre los fanáticos de Harry Potter. (Instagram/@oliver_phelps)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGHarry Potter
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.