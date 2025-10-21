Foto inédita de reunión entre actores de ‘Harry Potter’ sorprende a fanáticos 15 años después

Tres actores de la familia Weasley se reunieron tras 15 años y causaron revuelo entre los fanáticos de Harry Potter.

Furor en redes sociales causó una reciente fotografía publicada por Oliver Phelps, actor que dio vida a Fred Weasley en las ocho películas de Harry Potter. La imagen fue compartida en su cuenta de Instagram y muestra un encuentro inesperado con otros dos miembros de la familia Weasley.

En la foto aparecen también su hermano gemelo James Phelps (George Weasley) y Bonnie Wright, quien interpretó a Ginny Weasley. Según escribió Oliver, el reencuentro tuvo lugar durante una “reunión familiar en Baltimore”.

La ausencia de Rupert Grint, quien encarnó a Ron Weasley, generó comentarios entre los seguidores de la saga. Los fanáticos expresaron su emoción y nostalgia, y algunos lamentaron no ver a la familia completa.

La publicación se volvió viral entre los seguidores de la franquicia cinematográfica inspirada en los libros de J.K. Rowling, que tuvo su primer filme en 2001 y concluyó en 2011 con Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2. En esa última entrega, Bonnie Wright participó en la escena final como la versión adulta de Ginny Weasley, casada con el personaje de Harry Potter.

Mientras los actores originales continúan sorprendiendo con reuniones fuera de los sets, los productores de la saga trabajan en una nueva adaptación televisiva, también basada en los libros de Rowling. El lanzamiento de esta serie está previsto para 2027.

En esta nueva producción, Dominic McLaughlin asumirá el papel de Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los actores que interpretarán al resto de los hermanos Weasley.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.