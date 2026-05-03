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‘Forever tango’, el espectáculo que ha enamorado a millones vuelve a Costa Rica

El aclamado show, portador de un récord Guinness y un éxito arrasador en Broadway, llega al Teatro Melico Salazar con música en vivo, bailarines de élite y una historia que recorre el tango desde sus orígenes

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Por Fiorella Montoya
El espectáculo combina música en vivo, danza y narrativa para contar la evolución del tango desde los arrabales de Buenos Aires hasta escenarios internacionales.
El espectáculo combina música en vivo, danza y narrativa para contar la evolución del tango desde los arrabales de Buenos Aires hasta escenarios internacionales. (Cortesía/Cortesía)







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Forever TangoTeatro Melico Salazar
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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