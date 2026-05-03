‘Forever tango’, el espectáculo que ha enamorado a millones vuelve a Costa Rica

El espectáculo combina música en vivo, danza y narrativa para contar la evolución del tango desde los arrabales de Buenos Aires hasta escenarios internacionales.

El escenario del Teatro Popular Melico Salazar se prepara para recibir la pasión, el glamour y la nostalgia de Forever tango, el espectáculo que narra la historia de este género musical desde sus inicios en Buenos Aires, Argentina, desde el siglo XIX hasta el presente.

Creado por el maestro argentino Luis Bravo, este musical no solo ha conquistado Broadway con cuatro temporadas, sino que ha establecido allí un récord Guinnes de permanencia en cartelera (14 meses) y conquistado una nominación a los Premios Tony. Además, ha dejado una huella imborrable en más de 30 países, logrando ser aclamada por millones.

Directamente desde las grandes capitales del mundo, esta sofisticada producción llegará a suelo costarricense el 23 y 24 de mayo. El show propone un viaje sensorial que va desde los arrabales de Buenos Aires en el siglo XIX hasta la sofisticación contemporánea. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma eticket.cr con precios desde los ¢32.000.

El director Luis Bravo conversó con La Nación sobre los secretos detrás de esta obra que, tras 36 años, sigue emocionando a millones y que promete ser una experiencia renovada para el público costarricense.

“Es una larga exposición de lo que es esta expresión cultural argentina; creo que es lo que más nos define a los argentinos: el tango en toda su complejidad, su ambivalencia, en lo conflictivo que es, tal como somos nosotros... Tiene en la música su expresión artística y en el baile la expresión corporal de esa música”, comentó.

Luis Bravo se conectó muy íntimamente con 'Forever Tango', ya que conoció a su esposa dentro de la compañía, consolidando un vínculo que trascendió el escenario. (Cortesía/Cortesía)

Aproximadamente, Forover Tango ha sido vista por más de 10 millones de personas en el mundo. La primera vez que vio la luz fue el 23 de noviembre de 1990 en el Symphony Hall de San Diego y, desde entonces, su crecimiento ha sido imparable.

“Fue tan grande el suceso artístico que se puede decir que me explotó en la cara; luego fue un camino ascendente hasta llegar a Broadway y, de allí, a repartirnos por todo el mundo. Así fue como nació Forever tango: como un simple placer de hacer música propia, música argentina con nuestro nombre y apellido", explicó Bravo.

No por nada, el show lleva consigo tanta fama; y es que, aparte de su calidad, tanto su creador como su elenco han vivido muchas historias íntimamente relacionadas con la música y hasta uno que otro romance que ha trascendido el escenario.

“Mucha gente incluso ha cambiado su vida desde que conoció la obra. Se han formado parejas, se han iniciado en la cultura del tango o han ido a visitar Buenos Aires... Definió mi vida como artista y también como persona, porque conocí a mi esposa en la obra. Aquí están mis hijas, mi hogar; lo he fundado todo aquí”, confesó el músico.

Este montaje, que le ha dado la vuelta al mundo con presentaciones al sur de una villa de pescadores en Corea hasta escenarios de Estambul, Grecia e Italia, arriba nuevamente a la tierra del pura vida luego de una ausencia de más de 10 años.

Puesta en escena de primer nivel

La puesta en escena de 'Forever tango' incluye una orquesta en vivo con bandoneones, instrumento clave que define el sonido característico del género. (Cortesía/Cortesía)

Para sus funciones en San José, la obra desplegará un elenco de lujo compuesto por 14 bailarines, entre los que destacan varios campeones mundiales. La música, que es el corazón del show, estará a cargo de una orquesta en vivo de 12 músicos, incluyendo tres virtuosos bandoneonistas que le dan al género ese sonido de “lamento, nostálgico y melancólico”.

Bravo promete que esta puesta en escena será distinta a la que se vio hace una década, con un repertorio actualizado y coreografías diseñadas para resaltar el vestuario y la energía de los nuevos intérpretes. Por ello, hace una invitación abierta a todas las generaciones:

“Yo les diría que se pregunten, antes que nada, cómo es que 10 millones de personas lo han visto y siguen pasando cuatro generaciones de artistas. ¿Qué hace a esto una obra tan mágica? Cualquier persona que esté dispuesta a abrir su corazón y su curiosidad a lo nuevo tiene sobradas razones para venir a ver esta obra que ha enamorado a todos los pueblos del mundo”, expresó el maestro.

Forever Tango, en palabras de su creador, promete ser un show inolvidable. ¡Anímese a comprobarlo!