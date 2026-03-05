Viva

Fiscalía reveló la causa de muerte de modelo porno estadounidense fallecida en San José y pide desestimar el caso

El fallecimiento de Natalia Rae, cuyo deceso ocurrió en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, se dio en setiembre del año pasado

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Natalia Rae
Natalia Rae, modelo estadounidense de sitios pornográficos, murió en Costa Rica mientras estaba de vacaciones. (X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia RaeAngela Kowalchuk
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.