Fiscalía reveló la causa de muerte de modelo porno estadounidense fallecida en San José y pide desestimar el caso

La investigación por la muerte de la modelo pornográfica estadounidense, Natalia Rae, quien falleció el 2 de setiembre de 2025 en un apartamento en Sabana Sur, San José, está por cerrarse a pedido de la Fiscalía.

Así lo reveló una consulta realizada por La Teja al Ministerio Público. El ente judicial confirmó que el caso de Angela Kowalchuk (nombre de registro de la norteamericana de 33 años) se investiga en la causa 25-001468-0053-PE, la cual tiene una solicitud de desestimación.

“En la investigación se recibió prueba científica concluyente, específicamente, un dictamen médico forense que determinó que la causa de muerte de la mujer se dio de manera accidental”, declaró el Ministerio Público.

Además, la Fiscalía aclaró a ese medio que la investigación se abrió de oficio, como se hace siempre que la muerte no se da por causas naturales. En este proceso, la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo debido a una caída.

“En el caso particular, de forma general le puedo informar que el dictamen médico legal arrojó que la causa de muerte fue un trauma en el miembro inferior izquierdo (pierna izquierda) y como concausa el consumo de sustancias psicotrópicas”, reveló la Fiscalía a La Teja.

La muerte de Natalia Rae

Natalia Rae había expresado su encanto con Costa Rica, en donde estaba de vacaciones al momento de su fallecimiento. (X: Natalia Rae)

Rae era modelo webcamer en la página para adultos MyFreeCams y se encontraba de vacaciones en Costa Rica. Un día antes de su fallecimiento, publicó en su cuenta de Snapchat que había sufrido una lesión en sus extremidades inferiores y que estaba descansando en su habitación de hotel.

De acuerdo con el OIJ, el 2 de setiembre los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios de la institución, realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de apellido Kowalchuk (apellido real de Natalia Rae), de nacionalidad estadounidense, en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, San José.

Ese día, después de las 2 p. m., una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una posible persona fallecida.

“La compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades. Personal de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio y declararon sin signos vitales a la femenina, por lo que se procedió a coordinar con la policía judicial”, explicó el OIJ.

En el levantamiento del cuerpo se confirmó que la mujer no presentaba lesiones visibles que hicieran presumir una muerte violenta. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial donde se le aplicó la autopsia.