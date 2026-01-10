Figura que renunció a Teletica apareció de nuevo en televisión de forma inesperada

Lilliana Carranza fue la moderadora de la presentación de candidatos del TSE que dio inicio este viernes 9 de enero.

La reconocida periodista costarricense y exfigura de Teletica, Lilliana Carranza, reapareció en televisión cuatro meses después de su renuncia al canal de la Sabana. En esta ocasión, lo hizo de una manera sorpresiva pero relacionada con su experiencia en política.

Carranza apareció el viernes 9 de enero en los debates presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde fungió como la moderadora del evento. También estará a cargo de las transmisiones que se desarrollarán este sábado, domingo y lunes.

La comunicadora fue presentadora del programa Estado nacional y era la encargada de la comunicación corporativa de Teletica, donde trabajó por casi 20 años en dos etapas distintas. Ella renunció a la empresa en setiembre del año pasado para asumir nuevos retos profesionales y académicos, según dijo en aquel momento.

Este sábado, Carranza conducirá el debate del TSE con los candidatos Marco Rodríguez Badilla, David Hernández Brenes, Ana Virginia Calzada Miranda, Claudia Dobles Camargo y Fabricio Alvarado Muñoz.

La transmisión puede seguirse en vivo a través de las cuentas institucionales del Tribunal y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), a partir de las 7 p. m.