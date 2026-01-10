Viva

Figura que renunció a Teletica apareció de nuevo en televisión de forma inesperada

La periodista estuvo cuatro meses fuera de programas televisivos y había dejado Canal 7 para ‘asumir nuevos retos’

Por Fiorella Montoya
Primer debate con candidatos presidenciales en el TSE
Lilliana Carranza fue la moderadora de la presentación de candidatos del TSE que dio inicio este viernes 9 de enero. (Rafael Pacheco Granados)







Lilliana CarranzaTeletica
Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

