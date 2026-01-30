Figura de Teletica se convierte en padre y dedica sentido mensaje: ‘Tu amor hizo posible este milagro’

El querido retahílero de Teletica, Max Barberena, anunció el nacimiento de su hijo Josué, una noticia que marcó un momento especial en su vida personal y familiar.

El comunicador dio a conocer la llegada del bebé mediante una publicación en su cuenta de Instagram. En el mensaje, expresó su agradecimiento por el nacimiento y destacó el significado del nuevo integrante de su familia.

“Gracias a Dios por este regalo maravilloso en nuestras vidas: bienvenido, Josué. Hoy te amo y te admiro más que nunca, Melissa Calderón, por tu amor, tu fuerza y tu entrega infinita durante todo el embarazo. Tu amor hizo posible este milagro. Josué, llegaste para cambiarlo todo. Te amamos”, escribió Barberena.

Para acompañar el anuncio, el presentador compartió una serie de fotografías tomadas durante el recibimiento de su hijo. En las imágenes aparece junto a su esposa Melissa y el recién nacido.

Una de las fotografías muestra al comunicador besando los pies del bebé, gesto que generó múltiples reacciones de ternura entre amigos, colegas y seguidores.

Con el nacimiento de Josué, Barberena se convirtió en padre por tercera vez. El niño es su primer hijo varón, ya que también es padre de Sara, de 4 años, y de Nathaly, de 23.