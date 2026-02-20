Viva

Figura de Teletica que enfrentó la muerte: ‘Lloraba por las noches y pensé que no volvería’ al trabajo

El querido integrante de Canal 7 estuvo al borde de la muerte y en algún momento pensó que nunca volvería a ejercer la profesión que tanto ama

Por Fiorella Montoya
Adrián Méndez permaneció dormido debido al covid-19 desde el 8 de abril hasta su recuperación milagrosa el 14 de mayo.
Adrián Méndez permaneció dormido debido al covid-19 desde el 8 de abril del 2022 hasta su recuperación milagrosa, el 14 de mayo de ese año. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







