Figura de Teletica que enfrentó la muerte: ‘Lloraba por las noches y pensé que no volvería’ al trabajo

Adrián Méndez permaneció dormido debido al covid-19 desde el 8 de abril del 2022 hasta su recuperación milagrosa, el 14 de mayo de ese año.

El reconocido narrador costarricense Adrián Méndez recordó el difícil momento que vivió hace cuatro años cuando el covid-19 casi le arrebata la vida.

Afirmó que por las noches lloraba pensando que no volvería a una cabina de radio a ejercer su apasionante profesión.

La dura conversación la tuvo junto a su padre, el periodista deportivo Rodolfo Méndez, con quien estuvo como invitado en el programa Casual, de Gustavo López.

Méndez recordó que un día después de su cumpleaños, le quitaron el tubo que le recorría la garganta, alimentando un fuerte temor en el locutor nacional.

El narrador de Teletica recordó que en ese momento “llegó Melissa, la de terapia respiratoria, y me dice: ‘Le vamos a quitar el tubo’. Así, despierto y sin asco, me lo sacaron. En cuanto me cierran entré en pánico porque era el momento de ver si podía hablar o no”, explicó.

Reconoció que por su mente pasó la situación que mayor temor le generaba.

“Yo lloraba y lloraba pensando en mi trabajo; soñaba que no podía narrar, que no me salía la voz. Lloraba en las noches porque pensé que no iba a volver a las cabinas”, afirmó en la conversación.

Sin embargo, en el momento de la verdad se dio cuenta de que su voz iba a regresar.

“Cuando el doctor finalmente me dice: ‘Hable’, sentí que no me salía nada por el puro miedo. Pero cuando hice el esfuerzo, salió un ‘hola’ muy, muy grave. La voz estaba maltratada, pero salió todo... Sentí un alivio inmenso y les pedí que no le dijeran a mi mamá”, confesó.

La razón del pedido era que justamente su madre estaba de cumpleaños ese día y él deseaba darle una bella sorpresa a la mujer que le dio la vida y que tantas oraciones extendió en su nombre.

“Cuando mami llega, le dicen: ‘Acérquese, porque le tiene una sorpresa’. Ella preguntó extrañada: ‘¿Una sorpresa?’. Cuando se arrimó, yo le dije: ‘Feliz cumpleaños’. ¡Imagínate lo que fue eso!“, recordó con felicidad.

Luego de un tiempo de recuperación, Adrián volvió para narrar un partido entre Saprissa y Sporting. Afirma que su voz sonaba muy diferente, pero agradece el hecho de volver a hacer lo que ama.