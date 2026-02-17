Viva

La dura confesión de figura de Teletica: ‘El doctor me dijo que yo me morí... que me vio muerto’

El periodista deportivo recordó que ‘el funeral ya estaba listo’, debido a médicamente ‘ya no había nada qué hacer’ por su vida

Por Fiorella Montoya
Adrián y Rodolfo Méndez recordaron junto a Gustavo López el difícil momento que vivieron como familia por el covid-19.
Adrián y Rodolfo Méndez recordaron junto a Gustavo López el difícil momento que vivieron como familia por el covid-19. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







