Figura de Teletica estalló contra peso pesado del Periodismo que lo habría criticado: vea el tenso momento

Un periodista de Teletica estalló contra uno de los pesos pesados de la comunicación de Costa Rica, quien, en apariencia, habría lanzado una indirecta hace dos semanas contra la figura de la televisora de La Sabana.

La tensión estalló este lunes 23 de febrero, en el programa El País de Josué. Allí, Josué Quesada la emprendió contra su colega Yashin Quesada, por un comentario que este realizó en radio Columbia.

Yashin Quesada es una de las figuras más experimentadas y reconocidas del periodismo deportivo de Costa Rica. (Cortesía)

Diego País, quien acompaña a Josué en el espacio digital, recordó que durante el Día Mundial de la Radio, que se conmemoró el pasado 13 de febrero, un periodista radial atacó a quienes tienen programas en YouTube.

Quesada interrumpió el comentario de País para ponerle nombre y apellido, confirmando que las palabras fueron emitidas por Yashin “solo que no dijo nombres”.

Josué Quesada estalló contra Yashin Quesada

Seguidamente, Josué aseguró que en su momento no reaccionó, pero ya que su compañero trajo el tema a colación, no dudó en expresar su molestia con lo sucedido.

“Dijo que la radio es el medio por excelencia y que no se dejen nublar por los canales de YouTube que tienen 5.000 personas conectadas porque en la radio tienen 250.000, lo cual es mentira”, comentó.

“Pegá 5.000. Yashin, no pasás de 160 por live en YouTube y me tirás mierda a mí que tengo 5.000”, agregó.

Josué Quesada, periodista de Teletica, manifestó su molestia con un comentario de Yashin Quesada. (Captura de pantalla)

Además, recalcó que él nunca ha criticado a la radio y que no comprende el por qué del comentario de Yashin, quien incluso se dirigió a los jóvenes estudiantes de Periodismo pidiéndoles que no se dejaran nublar por los canales de YouTube.

“No entiendo cuál era la necesidad de enaltecer a la radio tirándonos a nosotros. Hacé vos tu radio y nosotros hacemos nuestro YouTube, que vos la radio la hacés muy bien y nosotros YouTube lo hacemos muy bien”, aseveró.

“5.000 personas conectadas todos los días en un canal de YouTube, yo creo que algún mérito debe tener. Que lo diga él, que no pasa de 100 o 150; es difícil, muchachos”, añadió Quesada.