Figura de Teletica estalló contra peso pesado del Periodismo que lo habría criticado: vea el tenso momento

El comunicador no ocultó su molestia luego de una aparente indirecta que le habría lanzado su colega

Por Juan Pablo Sanabria

Un periodista de Teletica estalló contra uno de los pesos pesados de la comunicación de Costa Rica, quien, en apariencia, habría lanzado una indirecta hace dos semanas contra la figura de la televisora de La Sabana.








Juan Pablo Sanabria

