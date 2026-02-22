¡Estalla polémica entre dos periodistas de Teletica! Figuras se descalifican públicamente con dureza

No suele suceder que dos figuras de una misma televisora entren en una confrontación pública; sin embargo, así pasó con dos periodistas de Teletica, quienes se enfrascaron en una polémica discusión y se lanzaron descalificaciones el uno al otro.
El roce fue entre los comunicadores Gustavo López y Kevin Jiménez, con una controversia que viene de tiempo atrás y que estalló de forma definitiva recientemente.
A finales del año pasado, se instaló en el debate público que existían ciertos periodistas deportivos incurriendo en faltas éticas, pues, según estos señalamientos, estaban influenciados por pagos de empresarios, agentes o directivos.
En medio de esto, López ya había sugerido que Jiménez, quien es reconocido por sus informaciones exclusivas, era una de esas personas que presuntamente recibía pagos a cambio de dar ciertas informaciones.
Sin embargo, en ese momento no hubo reacción de parte del joven comunicador. No obstante, meses después, Tavo (como se le conoce) lo volvió a mencionar y de una forma bastante crítica.
¿A @KevinJimenezCR lo utilizaron para joder a "Guima" ? pic.twitter.com/aLoDBTaz3Q— TD Más (@tdmascrc) February 21, 2026
En el programa Estadio TD Más, el experimentado periodista argumentaba que la inclusión de Alexandre Guimaraes en la supuesta terna de técnicos que la Fedefútbol valoraba para dirigir a la Selección de Costa Rica fue una supuesta cortina de humo.
“Con Guima nos engañaron, porque (dijeron): ‘Vea a todos estos maes, están pidiendo un tico; digámosles que Guima, que no está, pero digámosles que Guima’. La mayoría nos fuimos pollos”, comentó.
Tras esa aseveración, Josué Quesada, otro de los panelistas, le consultó directamente si se refería a que Kevin Jiménez fue utilizado para comunicar ese engaño que López denunciaba.
Gustavo confirmó el cuestionamiento de Quesada e incluso sugirió algo más grave: “O bueno, tal vez se dejó utilizar”.
Este fragmento fue compartido en redes sociales por la cuenta de TD Más, con el siguiente texto: “¿A Kevin Jiménez lo utilizaron para joder a Guima?”.
Rápidamente, el video llegó hasta Jiménez, quien respondió a un usuario que hizo notar que esta era la segunda vez que López le lanzaba un dardo. No obstante, a diferencia de la anterior, en esta Kevin sí la emprendió contra su colega.
“Cuando un periodista serio y que se dedique a informar diga algo sobre mí, ahí sí, ja ja. Recuerden que Gustavo López se hizo conocido por hacer ‘payasadas’ o eventos jocosos; su carrera nunca ha sido conocida por hacer periodismo serio”, escribió.
“Es el mejor en lo que hace, es extraordinariamente bueno en cancha, ambiente y esas cosas. Yo soy fan de su trabajo, pero el aporte en periodismo informativo es nulo. Cada quien en su charco; a mí no me verán haciendo payasadas, en eso él no tiene competencia”, agregó.