Figura de Teletica conmueve al celebrar la última quimioterapia de su madre; ¡vea el emotivo video!

El humorista Daniel Montoya dio a conocer una noticia que a más de uno le tocó el corazón, pues compartió que su madre terminó el proceso de quimioterapia y, como es tradición, logró tocar la ansiada campana que marca el fin del tratamiento.

“Solo Dios sabe la alegría que siente mi corazón por ver a mi chayota superar esta etapa”, escribió Montoya, quien encarna al famoso personaje de Guanelgue, acompañado con un video de su madre en el momento que tanto había esperado.

Incluso, la mujer, frente a médicos, enfermeras y familiares, dio un breve discurso previo a tocar la campana, donde agradeció a todo el personal médico que la atendió durante el proceso y también a su familia por el apoyo que les brindaron.

Montoya escribió desde el agradecimiento de su corazón: “Seguimos de la mano de Dios y luchando, gracias mamita por enseñarnos lo fuerte que eres y que la actitud puede contra todo. Gracias por sus oraciones para mi mamita”, finalizó en el mensaje.

El humorista, quien participó en la última temporada de Mira quién baila, dijo en repetidas ocasiones que uno de sus pilares y motivaciones principales era su madre, a quien le ha mostrado su admiración.