Viva

Figura de Teletica conmueve al celebrar la última quimioterapia de su madre; ¡vea el emotivo video!

‘Solo Dios sabe la alegría que siente mi corazón’, explicó el humorista de Teletica, quien publicó imágenes del grato momento

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Daniel Montoya celebró la última quimioterapia de su madre.
Daniel Montoya celebró la última quimioterapia de su madre. (Archivo/captura de pantalla/Archivo/captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaDaniel Montoya
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.