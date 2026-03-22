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Figura de ¡Opa! estalla en vivo y lanza dura acusación: ‘Es una falta de respeto, se lo digo’ (video)

El panelista emitió un fuerte reclamo durante su programa en Canal 38

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Por Juan Pablo Sanabria

Henry Bejarano, conocido éxarbitro y quien actualmente es parte del programa Tercer tiempo del canal ¡Opa!, estalló en plena transmisión en vivo contra Jorge Ruiz, miembro de la Comisión de Arbitraje.








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¡Opa!Henry BejaranoCanal 38
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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