Figura de ¡Opa! estalla en vivo y lanza dura acusación: ‘Es una falta de respeto, se lo digo’ (video)

Henry Bejarano, conocido éxarbitro y quien actualmente es parte del programa Tercer tiempo del canal ¡Opa!, estalló en plena transmisión en vivo contra Jorge Ruiz, miembro de la Comisión de Arbitraje.

La situación se dio mientras Henry explicaba el porqué de la ausencia de Ruiz, quien fue anunciado como invitado al espacio. El exsilbatero afirmó que Jorge, días atrás, le comunicó que tenía una reunión y que por eso podía llegar en los últimos 15 minutos.

Henry Bejarano, exárbitro y figura de canal ¡Opa!, expresó su molestia con Jorge Ruiz, de la Comisión de Arbitraje. (Captura de video)

Sin embargo, aseguró Bejarano, su intención era darle hasta media hora de entrevista, por lo que le pidió que lo reprogramaran. Al llegar a su casa, el exárbitro le consultó a Ruiz si lo podían citar para el día siguiente, lo cual aceptó.

No obstante, tiempo después, el miembro de la Comisión de Arbitraje volvió a contactar al panelista de ¡Opa! para expresarle su molestia. Esto se debe a que la televisora promocionó la entrevista con el título “Henry Bejarano vs. la Comisión de Arbitraje”, lo cual no fue del agrado de Jorge Ruiz.

Tras esta explicación, Henry acusó al comisionado de haberle hecho el reclamo mediante un audio en modalidad efímera del chat, que únicamente permite que el mensaje se reproduzca una vez, desapareciendo después.

@genteopacr Henry Bejarano aclara la ausencia de Jorge Ruiz en la entrevista. ⚽ Revisá el programa completo en genteopa.com GenteOPA TercerTiempo ♬ sonido original - GenteOpa - GenteOpa

Fue por esa razón que Bejarano estalló en plena transmisión en vivo y tildó como una falta de respeto la acción de Ruiz.

“Usted y yo nos hemos respetado, don Jorge Ruiz. No se vale que me mande un audio para escucharlo solo una vez. ¿Por qué? (Pues) porque yo le mando a usted los audios sin necesidad de hacerlo así”, dijo.

“Para mí eso es una falta de respeto, se lo digo aquí públicamente. Yo no creí que usted fuera así y me sentí molesto, porque aquí no lo íbamos a tratar mal. Yo soy el primero que sería incapaz”, agregó con un claro malestar en su tono.

Ante consulta de La Nación, la Fedefútbol respondió que la Comisión de Arbitraje no se referirá al tema.