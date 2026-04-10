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Figura de ‘Buen día’ rompió en llanto por operación de su hija: esto fue lo que sucedió

La periodista se sinceró sobre los duros momentos que vivió con su bebé

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Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Carolina Monge, periodista de Buen día, ya tiene a su bebé en casa tras pasar varios días hospitalizada.
Carolina Monge, periodista de 'Buen día', de Teletica, tuvo un embarazo con algunas complicaciones. Ahora, su hija tuvo que someterse a una cirugía. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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