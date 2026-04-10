Figura de ‘Buen día’ rompió en llanto por operación de su hija: esto fue lo que sucedió

Carolina Monge, periodista de 'Buen día', de Teletica, tuvo un embarazo con algunas complicaciones. Ahora, su hija tuvo que someterse a una cirugía.

Carolina Monge, periodista y presentadora del programa Buen día, de Teletica, pasó momentos de angustiante incertidumbre por la salud de su hija de meses, quien tuvo que someterse a una cirugía.

Monge contó a través de sus historias de Instagram que acudió a un centro médico junto a su esposo y su bebé, y que el camino fue bastante difícil a nivel emocional.

Según reveló, ella y su marido tenían varias dudas sobre el proceso quirúrgico, las cuales trasladó mediante mensajes de texto a la doctora encargada.

No obstante, no se percató de que la médico sí le había contestado, por lo cual ella quedó con la angustia incluso cuando su hija estaba en la sala de operaciones.

“Pensé que no me había contestado. Hoy ella misma me enseñó la respuesta en nuestro chat. No sé cómo, pero nunca la vi y pasamos incertidumbre innecesaria”, escribió.

Todo esto sumó a la emotividad del momento, que decidieron encarar con su fe católica. La periodista aseguró que durante todo el camino fueron rezando el rosario, pero que una situación inesperada la hizo romper en llanto.

Al llegar a la clínica, vio a una bebé llorando, lo que tocó sus fibras y la hizo llorar. “La fe no nos exime de sentir todas las emociones humanas y de eso se trata”, afirmó la conductora.

Finalmente, toda la angustia terminó de buena forma, pues la operación de la niña fue todo un éxito.