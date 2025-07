¿Figura de ‘Buen día’ participará en ‘Mira quién baila’? Esto dijeron en Teletica

Teletica anunció el domingo 6 de julio, durante la final de Nace una estrella, que tendrá una segunda temporada del programa Mira quién baila. Con este anuncio, se encendieron las especulaciones sobre quiénes serán esas figuras públicas que integrarán el concurso de baile.

Y una de estas podría venir de Buen día, o al menos así lo dejaron ver entre risas durante la edición matutina de Telenoticias. Esto ocurrió cuando la periodista del noticiero Yahaira Piña le dio paso a Daniel Céspedes, para que diera un adelanto de los temas de la revista matutina.

Piña, con fisga, aprovechó la ocasión para consultarle sobre la posibilidad de que Céspedes forme parte del formato de Canal 7.

“Nos llegó a la sala de redacción información privilegiada, de una fuente altamente confiable, donde al parecer ya están dando por un hecho su participación en Mira quién baila. Sus pasos prohibidos, Daniel, ¿van a estar en la pista?”, dijo la periodista entre risas.

El presentador de Buen día soltó la risa y negó lo dicho por su colega, quien agregó que “el público lo está pidiendo”. Además, Juan Manuel Vargas, quien copresentaba el noticiero, agregó que “la fuente confiable” hizo referencia a un sondeo en redes sociales, que pondría a Céspedes como uno de los favoritos de la audiencia.

Daniel Céspedes aclaró si va para Mira quién baila

Daniel se escabulló de la consulta y hasta quiso darle vuelta, asegurando que es Yahaira quien tendría que sumarse al programa. Luego de varias carcajadas, concluyó: “Si va Yaha, yo voy”.

El presentador televisivo ya se había referido al tema hace una semana, en un video publicado en las redes de la televisora. “Sería bonito ver la transición entre una persona que no sabe bailar y luego aprende; pero, no, no creo”, dijo.

Aunque la última palabra estaría en el conductor, cabe recalcar que este año, Teletica afirmó que elegirá a los participantes por recomendación de su público. De hecho, ya han hecho un par de dinámicas en sus redes sociales, invitando a la gente a sugerir nombres.

De momento, no hay mayor información sobre fechas ni otros detalles de la segunda temporada de Mira quién baila.